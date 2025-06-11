ABD, Ortadoğu üslerini boşaltıyor! İsrail İran'ı vurabilir

ABD, bölgede huzursuzluk çıkma ihtimali nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'nde zorunlu olmayan personelini geri çekme kararı aldı.

Abone ol

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikalıları hem ülkede hem yurt dışında güvende tutmak istediğini belirterek bu doğrultuda yapılan değerlendirmeler sonucu ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ndeki personel sayısını azaltma kararı aldığını ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili de ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Orta Doğu'da artan gerilimi takip ettiğini söyledi.

Yetkili, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bölgedeki askerlerin yakınlarının gönüllü olarak bulundukları ülkelerden ayrılmasına onay verdiğini ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın her an hazır olmak için Dışişleri Bakanlığı ve bölgedeki ortaklarıyla işbirliği yaptığını kaydetti.

PENTAGON'DAN OLASI TAHLİYEYE DESTEK

Bu kararın ABD Büyükelçiliği'nde çok sayıda personeli etkilemeyebileceği, Bağdat'ta halihazırda sınırlı sayıda personeli bulunduğu öğrenildi.

Yetkililer ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın Bahreyn ve Kuveyt'teki zorunlu olmayan personeli ve yakınlarının da bu ülkeden ayrılmasına imkan tanıyacağını ifade ederek Pentagon'un Bağdat'tan olası bir tahliyeye destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

PEZEŞKİYAN: ZORBALIĞA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

ABD ile görüşmeleri İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in politikaları doğrultusunda sürdürdüklerini söyleyen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Biz zorbalığa boyun eğmeyeceğiz. (Nükleer) araştırmalarımızın sıfıra indirilmesini ve ardından sanayi, tıp, tarım ve diğer bilimlerde ihtiyaç duyulan nükleer malzemeleri almak için onların onayını beklemeyi asla kabul etmeyeceğiz" dedi.

ABD'nin müzakerelerde İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini ve nükleer araştırmaları tamamen durdurması talebine işaret eden Pezeşkiyan, "Bilimsel araştırma yapmamız için izin almamız gerektiğini kim söyledi? Onlar kim ki bize tüm nükleer endüstrimizi sökmemizi söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

Bilimsel araştırmalardan vazgeçmeyeceklerini söyleyen Pezeşkiyan, "Bize bu bilime sahip olmamamızı söylüyorlar. Sonra onlara karşı bir şey söylersek de İsrail'in bombalayacağını söylüyorlar. Bilim adamlarımız, seçkinlerimiz füzeler inşa ettiğinde Saddam artık şehirlerimizi bombalayamadı. Füzelere sahip olana kadar her gün bizi vuruyordu" diye konuştu.

Pezeşkiyan, ülke içinde birlik olunması çağrısında bulunarak, "Farklılıklarımızı bir kenara bırakırsak düşmanların bu topraklara karşı hiçbir istekleri kalmayacak. Aramıza nifak sokup, durumu istismar edip bize saldırmak istiyorlar" dedi.

İRAN: ÇATIŞMA DAYATILIRSA KAYIPLARI BİZİMKİNDEN FAZLA OLACAK

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken Trump, müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmaması halinde İran'ı daha önce görülmemiş şekilde bombalayacaklarını söylemişti.

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ise ABD'nin bölgedeki tüm üslerinin İran'ın saldırı menzilinde olduğunu söyleyerek, "Müzakerelerin başarılı olmasını umuyorum ancak başarısız olursa ve bize çatışma dayatılırsa karşı tarafın kayıpları kesinlikle bizimkinden fazla olacaktır" demişti.

IRAK: ABD'NİN KARARINI GEREKTİRECEK BİR DURUM TESPİT ETMEDİK

Irak resmi haber ajansı İNA'ya konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Iraklı hükümet kaynağı, ABD'nin diplomatik varlığına yönelik son tahliye ve güvenlik adımlarının yalnızca Irak'a özgü olmadığını, Orta Doğu'daki bir dizi ülkeyi kapsayan daha geniş kapsamlı bir düzenlemenin parçası olduğunu belirtti.

Iraklı kaynak ayrıca şu ana kadar ABD'nin tahliye kararını gerektirecek herhangi bir güvenlik durumunun Irak makamları tarafından kaydedilmediğini vurguladı.

Kaynak, "Irak'ta güvenlik açısından olumlu bir tablo söz konusu. Irak'ta görev yapan tüm Arap ve yabancı diplomatik misyonlar yüksek düzeyde güvenlik, serbest iletişim ve etkin çalışma koşullarına sahip" ifadelerini kullandı.