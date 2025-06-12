Çatıda beze sarıldı bebek bulundu! İzmir'deki olayda yeni gelişme!
İzmir’in Bornova ilçesinde bir evin çatısında beze sarılı halde bulunan ve hastanede hayatını kaybeden yeni doğmuş bebeğin ölümüne ilişkin soruşturmada, bebeğin annesi tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Abone ol
Soruşturma kapsamında hastanedeki tedavisinin ardından anne F.İ. (20) ile olaya ilişkin Ş.İ. (51), İ.E.Ş. (40), A.İ. (22) ve 16 yaşındaki S.İ. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan anne F.İ. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Evinin banyosunda doğum yapıp çatıya bırakmış
Yapılan araştırmada, F.İ'nin nikahsız birliktelikten hamile kaldığı, bu durumu ailesinden gizlediği, evinin banyosunda kendi imkanlarıyla doğum yaptıktan sonra bebeğini ikametin çatısına beze sarılı halde bıraktığı tespit edildi.