Avrupa'da karınca istilası! Süper kolonilerle tüneller kazıp elektriği kesiyorlar
AKDENİZ bölgesine özgü bir karınca türü, Avrupa'da kolonileşmeye karar verdi. Tüneller kazan karıncalar elektrikleri kesiyorlar. Süper koloniler kuran bu karınca türü çok hızlı bir şekilde çoğalıyor. İngiltere karıncaların ülkeye Manş tünelinden ulaşma ihtimali sebebiyle alarm durumuna geçti.
AKDENİZ Bölgesinde yaşayan özgün bir karınca türü Avrupa'ya yerleşmeye karar verince doğal denge şaştı. Bu tür, hızla yayılarak orta ve kuzey Avrupa'daki birçok ülkeyi istila etti. Karıncalar Avrupa'nın altyapılarına büyük zarar veriyor. Tüneller kazıyorlar ve elektrikleri kesiyorlar.
Tapinoma magnum adı verilen tür, Cezayir, Fas, Tunus, İspanya ve İtalya dahil olmak üzere Akdeniz'in çeşitli bölgelerinde yaşıyor. Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve İsviçre'ye de hızla yayılan bu türün, Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye ulaşmasının an meselesi olduğu düşünülüyor.
Bu karıncalar yolların altında tüneller kazıyor ve elektrik kablolarını ısırarak elektrik kesintilerine ve internet kesintilerine neden oluyor. İngiliz Haşere Kontrol Birliği (BPCA) teknik direktörü Niall Gallagher, “Bu gibi türlerde her zaman bir tehlike vardır. Her istilacı tür gibi, T. magnum da buraya yerleşirse, bir baş belası haline gelebilir. Büyük süper koloniler oluştururlar, yerli türlerin yerini alırlar ve hatta kaldırım plakalarının altına girerek yapısal sorunlara neden olabilirler” diyor.
20 MİLYONLUK "SÜPER KOLONİLER"
Tapinoma magnum, “yorulmak bilmeyen genişleme azmi” nedeniyle 60 dönümlük alana ulaşan 20 milyon karıncadan oluşan süper koloniler oluşturuyor.