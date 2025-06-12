Pendik'te 2 gündür aranıyordu! Bakın nerede bulundu

Pendik'te kayıp olarak aranan ve aracı Aydos Ormanı yakınında bulunan kişinin diğer evinde olduğu belirlendi.

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Kendisinden 10 Haziran'dan itibaren haber alınamayan Şaban Aksoy'un (49) bulunması için yürütülen arama çalışmaları aralıklarla 2 gün boyunca devam etti.

AFAD, polis, sağlık ekipleri ve bazı derneklerin, belediyeler ile K-9 köpeği yardımıyla yürüttükleri arama çalışmaları, bir arkadaşının Aksoy'un Sancaktepe'deki evinde olduğunu bildirmesi üzerine sona erdi.

Polis ekipleri Aksoy'un evinde olduğunu tespit etti.