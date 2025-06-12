Pendik'te 2 gündür aranıyordu! Bakın nerede bulundu

Pendik'te kayıp olarak aranan ve aracı Aydos Ormanı yakınında bulunan kişinin diğer evinde olduğu belirlendi.Abone ol
Kendisinden 10 Haziran'dan itibaren haber alınamayan Şaban Aksoy'un (49) bulunması için yürütülen arama çalışmaları aralıklarla 2 gün boyunca devam etti.
AFAD, polis, sağlık ekipleri ve bazı derneklerin, belediyeler ile K-9 köpeği yardımıyla yürüttükleri arama çalışmaları, bir arkadaşının Aksoy'un Sancaktepe'deki evinde olduğunu bildirmesi üzerine sona erdi.
Polis ekipleri Aksoy'un evinde olduğunu tespit etti.