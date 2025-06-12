BIST 9.686
DOLAR 39,20
EURO 45,28
ALTIN 4.244,87
HABER /  SAĞLIK

Özellikle kadınlarda görülüyor! Varis artık sorun değil bu yöntemle hızlıca iyileşmek mümkün

Özellikle kadınlarda görülüyor! Varis artık sorun değil bu yöntemle hızlıca iyileşmek mümkün

Toplumumuzda yaygın olarak görülen varis, tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Doç. Dr. Emir Cantürk, özellikle kadınlarda sık görülen bu hastalığın ilerlemeden tedavi edilmesi gerektiğini belirtti.

Abone ol

Bacaklarınızdaki ağrı ve şişlikleri ‘geçer’ diye görmezden gelmeyin. Toplumda sanılandan çok daha yaygın olan varis, sadece estetik bir kaygı değil, tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen önemli bir damar hastalığıdır. Medipol Koşuyolu Hastanesi’nden Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Emir Cantürk, özellikle kadınlarda sık görülse de son yıllarda erkeklerde de artış gösteren bu hastalığa karşı uyarıyor. Cantürk, doğru tanı ve güncel tedavi yöntemleriyle varisten kurtulmanın mümkün olduğunu vurguluyor.

VARİS TEDAVİSİ KİŞİYE ÖZEL YAKLAŞIM GEREKTİRİYOR
Varisin özellikle kadın ve yaşlılarda daha çok görüldüğünü belirten Doç. Dr. Cantürk, “Varis toplar damarlar içindeki kan akışının yön değiştirmesiyle oluşan bir rahatsızlık. Normalde ayaktan kalbe doğru olan kan akışı, varisli hastalarda tersine dönüyor ve bu durum kaçak olarak tanımlanıyor. Fizik muayene ve ultrasonografik değerlendirmeyle bu sorunun kolayca tespit edebiliyoruz” dedi.

Özellikle kadınlarda görülüyor! Varis artık sorun değil bu yöntemle hızlıca iyileşmek mümkün - Resim: 0ÜÇ YÖNTEM VAR: ÇIKARMA, YAKMA VE TIKAMA
Tedaviye hastanın varis durumuna göre karar verdiklerini belirten Doç. Dr. Cantürk, şu bilgileri paylaştı: “Varis tedavisinde üç ana yöntemimiz var. Damarı çıkarabiliriz, yakabiliriz ya da tıkayabiliriz. Damar çıkarma, klasik ve hâlâ geçerliliğini koruyan bir yöntem. Yakma işlemini ise lazer ya da radyofrekansla yapıyoruz. Radyofrekans ve özellikle lazer genişlemiş damarlar için çok etkili. Bu yöntemle aynı seansta her iki bacağa da müdahale edebiliyoruz. Hastalar aynı gün ayağa kalkabiliyor ve taburcu edilebiliyor.”

KILCAL DAMARLARDA KÖPÜK TEDAVİSİ UYGULANIYOR
Kılcal damarlar için de konforlu ve hızlı sonuç veren bir tedavi yöntemi uyguladıklarını vurgulayan Doç. Dr. Cantürk, “Köpük tedavisi anestezi gerektirmeyen, 15 dakika süren ve özellikle kış aylarında tercih edilen bir yöntem. Ancak yaz mevsiminde bu tedavi için engel değil. Yazı rahat geçirmek isteyenler için kış aylarında tedavi olmalarını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

Özellikle kadınlarda görülüyor! Varis artık sorun değil bu yöntemle hızlıca iyileşmek mümkün - Resim: 1

“AMELİYAT SONRASI 6 SAATTE TABURCU OLDUM”
Varis tedavisi gören 28 yaşındaki Tuğçe Çiçek ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Yaklaşık 2 yıl önce bacak ağrılarım çok artmıştı. Doç. Dr. Emir Cantürk’e başvurdum. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra ameliyat olmam gerektiğini öğrendim. Kendisinin yaklaşımı bana çok güven verdi. Ameliyattan sonra 4 saat içinde yürümeye başladım, 6 saat sonra taburcu oldum. Diz kapağı ağrılarım, bacaklardaki ödemim geçti. Şu an kendimi çok daha sağlıklı hissediyorum.”

ÖNCEKİ HABERLER
Depoları hemen doldurun! Bu gece benzine okkalı zam gelecek
Depoları hemen doldurun! Bu gece benzine okkalı zam gelecek
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: "Osmanlı İmparatorluğu yakın zamanda geri dönmeyecek"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: "Osmanlı İmparatorluğu yakın zamanda geri dönmeyecek"
Kripto varlık işlemlerinde yeni düzenleme!
Kripto varlık işlemlerinde yeni düzenleme!
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ABD'ye rest çekti: Onlar kim ki...
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ABD'ye rest çekti: Onlar kim ki...
Gazze’de hastanelerde kan ünitesi sıkıntısı yaşanıyor
Gazze’de hastanelerde kan ünitesi sıkıntısı yaşanıyor
Pendik'te 2 gündür aranıyordu! Bakın nerede bulundu
Pendik'te 2 gündür aranıyordu! Bakın nerede bulundu
Haiti'de polisin düzenlediği operasyonda 100 çete üyesi öldürüldü
Haiti'de polisin düzenlediği operasyonda 100 çete üyesi öldürüldü
Radar cezaları iptal mi ediliyor! Vatandaş isyan etmişti dikkat çeken çıkış geldi
Radar cezaları iptal mi ediliyor! Vatandaş isyan etmişti dikkat çeken çıkış geldi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu Türkiye'ye getirildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu Türkiye'ye getirildi
Çatıda beze sarıldı bebek bulundu! İzmir'deki olayda yeni gelişme!
Çatıda beze sarıldı bebek bulundu! İzmir'deki olayda yeni gelişme!
Ankara kulislerinden sızdı! Kabinede köklü değişiklikler geliyor
Ankara kulislerinden sızdı! Kabinede köklü değişiklikler geliyor
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan Acun Ilıcalı mesajı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan Acun Ilıcalı mesajı