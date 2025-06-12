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Fenerbahçe'de Jose Mourinho Kararı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho Kararı

Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'nın ayrılığının ardından Jose Mourinho gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, Mourinho ile yola devam etmeye karar verdi.

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Sezonun sona ermesiyle Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Tadic ve Dzeko gibi önemli yıldızlarıyla yollarını ayıran Fenerbahçe'de son olarak Asbaşkan Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı.

Geleceği merak edilen Jose Mourinho için de son karar ortaya çıktı. TRT Spor'un haberine göre; teknik direktör Mourinho ile yola devam kararı alındı.

Sarı lacivertlilerde 56 maça çıkan Portekizli çalıştırıcı 2.09'luk başarı ortalaması elde etmişti.

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