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Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü

Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Gazze'deki durum ve ateşkesin tesisine yönelik çabalar değerlendirildi.

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Gazze'deki durum ve ateşkesin tesisine yönelik çabalar değerlendirildi.

Ayrıca görüşmede, gelecek dönemde Filistin'le ilgili yapılacak toplantıların ve 21-22 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın hazırlıkları ele alındı.

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