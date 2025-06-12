Şişecam, Perge Antik Kenti kazılarına sponsor oldu

Şişecam, Perge Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkan cam fırınları ve cam kalıntılarının incelenmesi ve korunması için sponsor olduğunu duyurdu

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 90'ıncı yılını kutlayan Şişecam, camın tarihine ışık tutacak önemli bir projeye katkı sağlayacak.

Perge Antik Kenti'nde keşfedilen cam fırınları ve cam kalıntıları, Şişecam'ın sponsorluğunda incelenerek koruma altına alınacak. Roma dönemine ait olduğu düşünülen bu bulguların, camın Anadolu'daki köklü tarihine katkı sağlaması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Sedef Çokay Kepçe, Perge Antik Kenti'nin stadyum yapısında gerçekleştirdikleri kazı çalışmaları esnasında bu bulgulara ulaştıklarını belirtti.

Perge'deki kazı çalışmalarına başkanlık eden Kepçe, milattan sonra 3. ve 4. yüzyıla ait olduklarını düşündükleri 5 adet cam fırın ve çevresinde bulunan cam kalıntılarının, camın Anadolu'daki tarihine ışık tutma konusunda önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını aktardı.

Kalıntıların tarihine yönelik analizlerin Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım Merkezindeki laboratuvarlarda gerçekleştirileceğine değinen Kepçe, 'Bu çalışmalarımızda Şişecam, fırınların restorasyonu için maddi destek sağlarken, kazılar sırasında bulduğumuz cam kalıntılarının yüksek teknoloji gerektiren analizleri için bize AR-GE merkezinin kapılarını da açıyor.' ifadelerini kullandı.

Şişecam'ın koleksiyonunda yüzlerce tarihi cam yer alıyor

Kültürel mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonunu sürdürmeye devam eden Şişecam'ın, bu doğrultuda 'Cam Eserler Koleksiyonu' da bulunuyor.

Yaklaşık 3 bin 500 yıllık bir tarihi kapsayan, İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne kayıtlı bu koleksiyonda, Antik Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 520 eski cam eser bulunuyor.

Şişecam Genel Merkezinde sergilenen koleksiyonda yer alan eserler, cam sanatının evrimini gösteriyor.