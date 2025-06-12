Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek isyan etti: O adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakılınca Nehir Zeyrek sosyal medyadan isyan etti.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran günü 23.30 sıralarında evinin havuzunda meydana gelen bir arızayı kontrol etmek amacıyla makine dairesine indiği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasının ardından kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde hayatını kaybetti.

2 kişi gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında havuzun bakım sorumlusu Yalçın Ö. ile sitenin bakım işlerini yapan Ahmet S. gözaltına alındı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kızı ihmale dikkat çekmişti

Daha önce yaptığı paylaşımda olayın ihmal olduğunu belirten Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, "Babam 5 Haziran'da tesisattan sorumlu kişiyle yanımda konuştu. Bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı. Ancak adam her şeyin normal olduğunu söyledi. Babam da üstelemedi." demişti.

Gözaltına alınan havuzun bakım sorumlusu Yalçın Ö. ile sitenin bakım işlerini yapan Ahmet S.'nin serbest bırakılması sonrası Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek karara tepki gösterdi.

"O adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz?"

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Nehir Zeyrek "Sorumluluğun ev sahibine ait olduğu söylendi bana. Ama benim babam nereden bilsin kaçak akım rölesi ne demek? Takıldı mı, takılmadı mı? Motor pompası nasıl çalışır, bunu nereden bilsin? Benim babam mimardı, elektrik mühendisi değil. Ben de avukat değilim, ama size soruyorum: Benim ifadem henüz alınmamışken, Yalçın denen o adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz? İfademizi Cuma günü alacaklarmış. Sağ olsunlar, 'Aile önce toparlansın' demişler. Ama kimse gelip sormadı: Biz geceleri uyuyabiliyor muyuz?" diyerek isyan etti.