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Bu benzin zammı ile litre fiyatı ilk kez 50 lirayı bulacak motorin zammı da...

Bu benzin zammı ile litre fiyatı ilk kez 50 lirayı bulacak motorin zammı da...

Benzine 12 Haziran perşembeyi 13 Haziran cumaya bağlayan gece itibariyle 1 lira 46 kuruş zam geliyor. Yeni zamla birlikte Türkiye’de ilk kez bir şehirde benzin fiyatı 50 TL’yi aşacak. Cizre’de benzinin litre fiyatı 50.48 TL’ye çıkarken, İstanbul, Ankara ve İzmir’de de 48-49 TL bandına ulaşacak. Motorine de bir gün sonra zam var.

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Benzin fiyatlarına gece bir kallavi zam daha geldi. Benzinin litre fiyatı 1 lira 46 kuruşluk zamlanacak. Zam 12 Haziran perşembeyi 13 haziran cumaya bağlayan gece yarısı pompaya yansıyacak. Bu artışla birlikte bazı illerde benzin fiyatı ilk kez 50 TL sınırını aşacak. 

Benzin Cizre'de 50 TL'yi geçecek
Benzinde en yüksek fiyat Şırnak’ın Cizre ilçesinde. Zam sonrası Cizre’de benzinin litre fiyatı 50.48 TL’ye yükselecek. Böylece Türkiye'de ilk kez bir şehirde benzin fiyatı 50 lira barajını geçmiş olacak.

İstanbul'da 48.38 TL'ye çıkacak

Bu benzin zammı ile litre fiyatı ilk kez 50 lirayı bulacak motorin zammı da... - Resim: 0Zamlı fiyatlarla birlikte büyük şehirlerde benzinin litre fiyatı da 50 liranın eşiğine dayanacak. Benzinin fiyatı şöyle olacak: İstanbul (Avrupa): 48.38 TL, İstanbul (Anadolu): 48.23 TL, Ankara: 49.07 TL, İzmir: 49.40 TL

Motorin zammı ne zaman?
Motorin fiyatlarında da benzer bir artışın ertesi gün devreye girmesi bekleniyor. Sektör kaynakları, akaryakıt maliyetlerindeki artışın devam etmesi halinde yeni zamların da gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Bu benzin zammı ile litre fiyatı ilk kez 50 lirayı bulacak motorin zammı da... - Resim: 1

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa) 46.92 46.23 25.09
İstanbul (Anadolu) 46.77 46.11 24.49
Ankara 47.61 47.10 24.99
İzmir 47.94 47.43 24.94
Adana 48.47 47.96 24.99
Afyon 48.68 48.14 25.01
Ağrı 48.95 48.42 26.09
Adıyaman 48.83 48.34 25.22

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