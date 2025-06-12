TCL Electronics, Elite serisi klimalarını satışa sundu

Ortam sıcaklığını ani değişimlere karşı koruyan seri, "on-off cihaz"lara kıyasla yüzde 60'a varan enerji verimliliği sağlıyor

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TCL Electronics, yeni 'Elite' serisi klimalarını Türkiye'de satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, seri, 22 desibellik ses seviyesi, tasarımı, akıllı fonksiyonları ve çevreci yapısıyla dikkati çekiyor.

Özel 'akıllı inverter' algoritması sayesinde gereksiz enerji tüketimini azaltarak ortam sıcaklığını ani değişimlere karşı koruyan cihaz, 'on-off cihaz'lara kıyasla yüzde 60'a varan enerji verimliliği sağlıyor.

Türkiye'de satışa çıkarılan serideki akıllı inverter, aynı zamanda cihazın gereksiz yere tam performans çalışmasını engelleyerek, klimanın daha düşük ses seviyesinde çalışmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

'R32' soğutucu akışkanla çalışan seri, çevresel etkileri aza indirirken A++ enerji verimliliği ve sürdürülebilir performans sunuyor. ECO modu ise cihazın verimli noktalarda çalışmasını sağlayarak çevreye katkıda bulunuyor.

Turbo soğutma ve ısıtma moduyla performans sunan seri, 30 saniye içinde 18 dereceye kadar hızlı soğutma ve 60 saniye içinde 40 dereceye kadar ısıtma imkanı sağlayarak ortamın sıcaklığını istenen seviyeye taşıyor.

Türkiye'nin iklim koşullarına uygun özellikler

'Elite Plus' ve 'Elite' modellerinden oluşan seri, farklı iklim koşullarına da uyum sağlayabiliyor. Yüksek sıcaklıkların olduğu bölgelerde 60 derece dış ortam sıcaklığında bile etkili soğutma yapabilen klimalar, aynı zamanda eksi 20 derece dış ortam sıcaklığında dahi ısıtma yapabiliyor.

Seri, 4 yöne otomatik hava yönlendirme özelliğiyle havayı yukarı-aşağı ve sağa-sola dağıtarak her noktaya eşit ısı sağlıyor. Seri, sessiz modda 22 desibel (A) ses seviyesinde çalışıyor.

Wi-Fi desteğiyle uzaktan kontrol imkanı sağlayan seri, ev dışında da tam kontrol sunuyor. Bu sayede eve gitmeden evi soğutmak veya ısıtmak mümkün oluyor.

'Uyku modu', sıcaklığı otomatik olarak uygun hale getirerek, enerji tasarrufunu artırıyor. 'GEN modu' ise cihazı yüzde 100, yüzde 70, yüzde 50 veya yüzde 30 yükte çalıştırarak, düşük voltajlı bölgelerde ya da jeneratör elektriğiyle güvenli kullanım sunuyor.

'I FEEL (Hisset) fonksiyonu', aynı zamanda termostat görevi gören kumandanın bulunduğu alanın sıcaklığını hassas şekilde ayarlıyor.

Seri, filtre temizliğini kullanıcıya bildirerek, bakım süreçlerini kolaylaştırıyor. '4 Aşamalı Otomatik Derin Temizleme' özelliğiyle iç ünitedeki ısı değiştiricisini donma, çözme, kurutma ve 56 derecede sterilizasyon işlemlerinden geçiren klimalar, temiz hava akışını kesintisiz sağlıyor.