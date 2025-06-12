BIST 9.572
DOLAR 39,31
EURO 45,52
ALTIN 4.244,87
HABER /  GÜNCEL

Kamu görevlilerine soruşturma izni çıktı: Aralarında eski başkanlar da var

Kamu görevlilerine soruşturma izni çıktı: Aralarında eski başkanlar da var

Kahramanmaraş'ta asrın felaketinde yıkılan 2 bloklu Yağmur Apartmanı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı tarafından aralarında eski belediye başkanlarının da bulunduğu 10 kişi hakkında soruşturma izni verildiği öğrenildi.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 11 Ekim 2024 tarihli kararında, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi’nde bulunan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği iki bloklu Yağmur Apartmanlarıyla ilgili ön inceleme raporu yer aldı.

Gerekli denetimler yapılmamış  

Bilirkişi raporlarında, binanın statik projelerinde ciddi eksiklikler olduğu, yapı kullanım izni alınmadan yıllarca kullanıldığı ve önceki dönem belediyesinin gerekli denetimleri yapmadığı belirlendi.

Soruşturma izni çıktı

Yapılan inceleme sonucunda, aralarında Kahramanmaraş eski belediye başkanı M.P, Onikişubat eski belediye başkanı H.M. ve eski imar müdürlerinin de bulunduğu 10 kişi hakkında, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturma izni verildi.

Soruşturma izni verilenlerden bazılarına ruhsat ve statik kusurlar, bazılarına ise denetim ve yapı kullanma izni eksikliği nedeniyle izin çıktığı öğrenildi. Teknik sorumlulukları bulunmayan ya da kusur tespit edilmeyen bazı kamu görevlileri hakkında ise soruşturma izni verilmedi. Karar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Elon Musk'ın telefon detayı! meğer pişmanlık paylaşımından önce...
Elon Musk'ın telefon detayı! meğer pişmanlık paylaşımından önce...
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek isyan etti: O adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz?
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek isyan etti: O adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz?
11 sosyal medya fenomeni yakalandı! Kumara teşvik iddiası
11 sosyal medya fenomeni yakalandı! Kumara teşvik iddiası
TCL Electronics, Elite serisi klimalarını satışa sundu
TCL Electronics, Elite serisi klimalarını satışa sundu
Bu benzin zammı ile litre fiyatı ilk kez 50 lirayı bulacak motorin zammı da...
Bu benzin zammı ile litre fiyatı ilk kez 50 lirayı bulacak motorin zammı da...
Hepsiburada pazar günleri de teslimat hizmeti sunacak
Hepsiburada pazar günleri de teslimat hizmeti sunacak
Şişecam, Perge Antik Kenti kazılarına sponsor oldu
Şişecam, Perge Antik Kenti kazılarına sponsor oldu
TÜİK: Sanayi üretimi aylık yüzde 3,1 azaldı
TÜİK: Sanayi üretimi aylık yüzde 3,1 azaldı
Fenerbahçe'de Jose Mourinho Kararı
Fenerbahçe'de Jose Mourinho Kararı
Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü
Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü
Ekrem İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmayacak sebebi de...
Ekrem İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmayacak sebebi de...
İsrail'in İran planı ABD medyasına sızdı
İsrail'in İran planı ABD medyasına sızdı