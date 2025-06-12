Böyle uçak kazası görülmedi! Hindistan yolcu uçağı tıp fakültesi binası dalmış
HİNDİSTAN yolcu uçağı kazasından gelen görüntüler korkunç. Londra seferini yapan uçak yerleşim yerinde Tıp Fakültesi öğrenci lojmanına daldı. Binanın yemek katına girip öbür uçtan çıkan uçakta 242 yolcu bulunuyordu. Kazadan sonra sokaklara yanmış cesetler saçıldı. Uçak kazasında pilotaj hatasından kuşku duyuluyor. Uçağın düşme anı görüntüleri ve kaza yerinden gelen manzara, böylesi hiç olmadı dedirtiyor.
HİNDİSTAN'ın Ahmedabad kenti havalimanında kalkış yapan ve İngiltere'ye giden yolcu uçağı düştü. Uçakta 242 kişi bulunuyor. Uçağın yerleşim yerinde Tıp Fakültesi binasına çarpıp parçalandı. Boeing 787-8 Dreamliner modeli uçağın düşme anı görüntüleri pilotaj hatasını gündeme getirdi. AI171 sefer sayılı uçak Londra seferini yapıyordu. Kazadan kurtulan olmadığı gibi yollara yanmış cesetler saçıldı. Kaza yerinden gelen görüntüler ürpertici...
Londra seferini yapan Hindistan Air India uçağı kalkıştan hemen sonra düştü. Uçak TIP fakültesinin öğrenci yurtlarının bulunduğu binaya girdi. Uçak binaya çarptığı anda patlarken, yollara yanmış cesetler saçıldı.
Tıp fakültesi öğrencilerinin yemekhane katına giren yolcu uçağında 242 kişi bulunuyordu. Uçaktaki yolculara ek olarak 10 mürettebat da kazada can verdi. Uçaktaki yolcuların uyrukları da belli oldu. Yolcuların 169'u Hintli, 53'ü İngiliz, 1'i Kanadalı, 7'si ise Portekiz vatandaşı.
Uçağın düşme sebebi henüz kesin değil. Uçağın düşme anı görüntüleri üzerinden yorum yapan uzmanlar kazanın pilotaj hatası kaynaklı olabileceğini düşünüyor.
Uçağın düşme anı görüntüleri için tıklayın