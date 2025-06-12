Böyle uçak kazası görülmedi! Hindistan yolcu uçağı tıp fakültesi binası dalmış

Tıp fakültesi öğrencilerinin yemekhane katına giren yolcu uçağında 242 kişi bulunuyordu. Uçaktaki yolculara ek olarak 10 mürettebat da kazada can verdi. Uçaktaki yolcuların uyrukları da belli oldu. Yolcuların 169'u Hintli, 53'ü İngiliz, 1'i Kanadalı, 7'si ise Portekiz vatandaşı.