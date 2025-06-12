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Toplu iş sözleşmesi için ilk teklif yarın

Toplu iş sözleşmesi için ilk teklif yarın

Kamuda yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde ilk teklifi işveren tarafı, yarın saat 14.00’te yapılacak toplantıda sunacak. Görüşmelerde en düşük günlük ücretin 1800 TL’ye çıkarılması, kıdem zammı ve refah payı talepleri öne çıkıyor. Sözleşme, 2025-2026 yıllarını kapsayacak.

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Kamuda görev yapan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren 2025-2026 dönemine ilişkin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde kritik bir aşamaya gelindi. Kamu işveren heyeti, ilk resmi zam teklifini yarın açıklayacak.

İLK TEKLİFİ KAMU İŞVERENİNDEN GELECEK

Toplantı, 13 Haziran Perşembe günü saat 14.00’te Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın (TÜHİS) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Görüşmeye, işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonlarının temsilcileri katılacak.

Toplu pazarlık süreci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinasyonunda ilerliyor. Daha önce 27 Şubat, 16 Nisan, 24 Nisan ve 16 Mayıs tarihlerinde yapılan görüşmelerde işçi sendikaları taleplerini kamuoyuna duyurmuştu.

İŞÇİLERİN TALEBİ NET

İşçi tarafı, kamuda en düşük günlük ücretin 1800 TL’ye yükseltilmesini, kıdem zammı uygulanmasını ve yüzde 10 oranında refah payı eklenmesini talep ediyor. Ayrıca, 2025’in ilk yarısı için yüzde 50, ikinci yarısı için yüzde 25 oranında ücret artışı da beklentiler arasında.

Sunulacak teklifle birlikte, 4-D statüsündeki kamu işçileri başta olmak üzere, kamu kurumlarında görevli yüz binlerce çalışanın önümüzdeki iki yıla ilişkin ücret ve sosyal hakları şekillenecek.

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