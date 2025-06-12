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Kocaeli'de 950 bin liralık vurgun yapan sahte polis yakalandı

Kocaeli'de 950 bin liralık vurgun yapan sahte polis yakalandı

Kocaeli'de kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şahıs, İstanbul'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

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Kocaeli'nin İzmit ve Gebze ilçelerinde bazı vatandaşlar kendilerini polis olarak tanıtan kişilere 950 bin lira değerinde ziynet eşyası verdi.

Dolandırıldıklarını anlayan mağdurların şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda şüpheli M.Ö. gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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