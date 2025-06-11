Ali Müfit Gürtuna: Seçilmiş bir sorumlu görevden alındığında aynı ekolden biri seçilmelidir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Ali Müfit Gürtuna, Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi’nde CHP’li başkanın görevden alınarak yerine AK Parti’li bir isim seçilmesine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Gürtuna, “Seçilmiş bir sorumlu görevden alındığında yine aynı ekolden birinin seçilmesinin tercih edilmesi, demokratik bir nezaket ve teamül haline getirilmelidir” dedi

Gürtuna, bu olayın sadece Gaziosmanpaşa özelinde değil, tüm Türkiye açısından önemli olduğunu vurguladı. “Demokrasinin temel paradigması farklılıklara saygı ve kabulüdür… Demokratik teamüllerin zemini oturtulabilirse her süreçte farklı standartlar ortaya konmaz” ifadelerini kullandı

“Kurallara sadakat, devlete güveni artırır”

Açıklamalarına devam eden Gürtuna, kurallara ve hukuka bağlılığın vatandaşın devlet kurumlarına güvenini artırdığını belirtti. Olayların sık tekrarının toplumsal güveni zedelediğini ve kurumları zayıflattığını söyledi