Ferdi Zeyrek öğrenciyken nasıl biriydi? Korkmaz Karaca ile komşuluk yapmış: "Bende hakkı vardır"

Korkmaz Karaca, vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile olan tanışıklığını anlattı. Korkmaz Karaca, Bursa'da öğrenci olduğu yıllarda, Ferdi Zeyrek ile komşuluk yaptığını, Zeyrek'in o yıllarda da iyi kalpli bir insan olduğunu ifade etti. Ferdi Zeyrek'in bir berberin evladı olduğunu, Manisa'yı çok sevdiğini söyleyen Karaca, "Ferdi Zeyrek'in bende hakkı vardır" deyip, Ferdi Zeyrek'in çok menemenini yediğini açıkladı. Karaca Zeyrek'in ailesine sabırlar diledi.

Ekran Haber'deki "Korkmaz Karaca ile Tecrübe Konuşuyor" programında Korkmaz Karaca, vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile olan tanışıklığını anlattı.

Karaca, "Bundan tam 30 yıl önce ben Bursa Uludağ Üniversitesi'nde kamu yönetimi bölümünde okuyordum. Bursa'da Görükle diye bir öğrenci köyü vardır. Tamamen böyle öğrencilerden oluşan bir yerdi. Ben İstanbul'dan bir arkadaşımla kalıyordum.

-Yanımdaki dairede de Ferdi Zeyrek, Çağrı isminde bir arkadaşıyla kalıyordu. Ferdi Zeyrek mimarlık okuyordu, diğer arkadaşı da makine mühendisliği okuyordu. Ben 1978 doğumluyum. O da 1977 doğumlu. Orada komşuluk yaptık. Bundan tam 30 yıl önce... Şunu söyleyeyim gerçekten o yıllarda da, hani ben 18 yaşındayım o da 19 yaşında. İyi kalpli. İyi kalplinin altını kalın harflerle çiziyorum.

"İyi kalpli bir insan görüntüsünü onda görebiliyordunuz"

-Gerçekten iyi kalpli bir insan görüntüsü, imajı, gerçeğini onda görebiliyordunuz. Bir yıl yaklaşık komşuluk yaptık. Akşamları oturup böyle çok çay içmişliğimiz, sohbet etmişliğimiz vardır.

"Manisa'da esnaf olan bir berberin evladıydı Ferdi Zeyrek"

-Manisa'da esnaf olan bir berberin evladıydı Ferdi Zeyrek. Hep o yıllardan konuşurduk. O Manisa'yı çok severdi. Hafta sonları hep Manisa'ya kaçardı. Çok iyi kalpli bir insandı. Daha sonra ben, belediye başkanı seçildiğinde aradım. 'Hayırlı olsun' dedim. Ama bir araya gelemedik. Çok talihsiz, kader... Ne diyelim yani? Beklenmedik bir ölüm. Daha siyasette, yerel yöneticilikte, belediye başkanlığında çok şeyler verebilecek bir insanın vefatının ben de üzüntünü yaşıyorum.

"Ferdi Zeyrek'in bende hakkı vardır"

-Ailesine, arkadaşlarına, yol arkadaşlarına sabır diliyorum. 3 tane evladına, bundan sonraki yaşamlarında Allah yardımcıları olsun. Böyle güzel anılmak, böyle güzel vedalar da herkese nasip olmaz. Siyasette bazı insanlar erken veda ederler ama vedaları hiç unutulmaz. Vedaları hiç unutulmayacaklardan biri oldu Ferdi Zeyrek. Dediğim gibi küçücük mütevazi öğrenci apartmanındaki bir komşuluk ilişkisiydi bizimkisi. Düşünüyorum, Ferdi Zeyrek'te benim bir hakkım var mı? Doğru dürüst yok ama Ferdi Zeyrek'in bende vardır. Çünkü böyle yemek yapmakta falan becerikli biri değilim, Ferdi Zeyrek'in çok menemenini yemişimdir. İnşallah hakkını da helal eder bize. Mekanı cennet olsun diyorum" ifadelerini kullandı.