Ergin Ataman’dan tepki: “Türk olduğum için küfür edilemez”

Panathinaikos koçu Ergin Ataman, son dönemde yaşanan tribün olaylarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ataman, Yunan bayrağının provokasyon amaçlı kullanıldığını ve kendisine yönelik küfürlerin ırkçılık boyutuna vardığını söyledi.

Ataman, “Yunan bayrağını, rakip takım da Yunan, Panathinaikos da Yunan. O zaman Yunan bayrağını kullandığın şey, bana karşı bir provokasyon yapmak için. Ama ben buna gelmedim ikinci maçta. Çünkü saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı. Yunan halkına, devletine ve bayrağına her zaman saygı duyduğunu vurguladı.

“Türk olduğum için küfür edemezsiniz”

Röportajın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Ataman’ın ırkçılığa karşı verdiği mesaj oldu. “Benim ülkeme, ben Türk olduğum için küfür edemezsiniz. Bu ırkçılığa girer” diyen tecrübeli koç, haklı tepkisini yargı önünde de dile getirdiğini belirtti.

“Kulüplere küfür edilebilir, Millete edilemez”

Ataman, “Kulübe edebilirsin. Kişilere edebilirsin. Ama Türk olduğum için Türkiye’ye küfür ediyorsan bu ırkçılıktır. Bu, siyahi-beyaz ayrımı gibi bir şey” diyerek olayın kişiselleştirilmesini ve milli kimlik üzerinden yapılan hakaretleri eleştirdi.