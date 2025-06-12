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MEDYA

Hadi Özışık: Siyasette hatır olmaz, İmamoğlu beklediği desteği bulamayabilir

TV100 ekranlarında yayımlanan “Eşit Ağırlık” programında, Gazeteci Hadi Özışık, Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşen görüşmeye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özışık, İmamoğlu’nun beklediği desteği bulamayacağını ifade etti.

Özışık, İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na yazdığı mektup ve 30 Haziran’daki kurultay davası öncesinde destek istemesine dair değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Siyasette hatır olmaz. Özellikle yol aldıysanız, ‘falancanın gönlü kırılır’ diye geri adım atılmaz. Gönül kırıklığı yaşanmışsa, hatırla o kırgınlık geçmez.”

Uğur Poyraz örneği: Kırgınlık kolay geçmiyor

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’ın geçmişte partide yaşadığı kırgınlıklara değinen Özışık, siyasette yaşanan gönül kırıklıklarının uzun ömürlü olabileceğini belirtti:

“Uğur Bey, geçmiş yönetimin adeta prensiydi. Ancak çeşitli haksızlıklar yaşadı ve hiçbir şey demeden kabuğuna çekildi. Dünyayı verselerdi, yine de geri döner miydi? Gönül kırıklığı kolay geçmez.”

“Kılıçdaroğlu destek vermez”

Hadi Özışık, Kemal Kılıçdaroğlu’nun çevresinden aldığı bilgilere dayanarak, eski CHP liderinin Ekrem İmamoğlu’na veya mevcut genel başkan Özgür Özel’e aktif destek vermeyeceğini vurguladı:

“Şu anda Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresindeki arkadaşlarımla yazışıyorum. Net söylüyorum: Asla ve kat’a böyle bir destek olmaz. Geri dönüş de söz konusu değil.”

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