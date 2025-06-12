Gaziosmanpaşa'da Eray Karadeniz belediyenin başına geçti sokağa indi
CHP kontrolündeki Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde Hakan Bahçetepe'nin görevden alınmasının ardından yapılan seçimde AK Parti adayı Eray Karadeniz 16'ya karşı 21 oy alarak belediyenin başına geçti. Karadeniz, görevinin ilk gününde sokakta vatandaşlarla sohbet etti.
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından mecliste yapılan oylamayla başkan vekili seçilen Eray Karadeniz görevine başladı.
Karadeniz, görevinin ilk günü vatandaşlla suluştu, esnafla sohbet etti.