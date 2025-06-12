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OTOMOBİL

Elon Musk'ın sürücüsüz taksi hizmeti sunacak aracı Cybercab'a bakın! Direksiyon ve pedal yok

Tesla tarafından geliştirilen ve kullanıcılara sürücüsüz taksi hizmeti sunacak Cybercab, Paris'te düzenlenen VivaTech 2025 etkinliğinde görücüye çıktı.

Elon Musk’ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu otomobil şirketi Tesla, dünyada merakla beklenen ve "robotaksi" olarak da adlandırılan Cybercab aracını görücüye çıkardı.

Cybercab'de direksiyon ve pedal bulunmazken araç tamamen otonom olarak yolculuk etme imkanı sunacak.

Mat altın renkli bir gövdeye sahip araç, aynı anda 2 yolcu taşıma kapasiteye sahip. 

Musk'ın X'ten yaptığı açıklamaya göre, Cybercab 22 Haziran’da test sürüşlerine başlayacak.

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