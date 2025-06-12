Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na yazdığı mektupta ne istedi?

TV 100'DE yayınlanan ve Erdoğan Aktaş'ın moderatörlüğünde izleyiciyle buluşan Eşit Ağırlık programında Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yazdığı mektuba ilişkin alınan kulis bilgileri paylaşıldı. İşte o görüşmenin perde arkasında yaşananlar...

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, mahkeme sürecine kısa süre kala Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti. 2,5 ay sonra gerçekleşen bu ziyaret, siyasi kulislerde büyük yankı uyandırdı.

Erdoğan Aktaş açıkladı: Görüşmenin perde arkası

TV100’de yayımlanan “Eşit Ağırlık” programının moderatörü Erdoğan Aktaş, söz konusu görüşmenin perde arkasına ilişkin ilk kulis bilgilerini kamuoyuyla paylaştı.

Görüşme mektupla talep edildi

Aktaş’ın açıklamasına göre, görüşme talebi Ekrem İmamoğlu’ndan geldi. İmamoğlu, bu talebi bir mektupla iletti. Mektup, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın aracılığıyla Kemal Kılıçdaroğlu’na ulaştırıldı.

Araya dört milletvekili girdi

İmamoğlu’nun talebinin gerçekleşmesi için dört CHP milletvekilinin devreye girdiği, bu isimlerin Kılıçdaroğlu ile iletişimde önemli rol oynadığı belirtildi.

“Özgür Özel’in Yanında durulmalı”

İmamoğlu’nun mektubunda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e destek çağrısı dikkat çekti. Mektupta, Özel’in yanında durulması gerektiği vurgulandı.

“Kayaları Yıpratan Su…” Vurgusu

Mektupta dikkat çeken ifadelerden biri de şu oldu:

“Kayaları yıpratan suyun şiddeti değil, sürekliliğidir”

Bu sözlerle İmamoğlu’nun sabırlı ama kararlı bir siyasi strateji yürüttüğü izlenimi verdiği değerlendirildi.