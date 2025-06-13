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Konya'da öğretmenin katili bakın kim çıktı? Hiç pişman da değil

KONYA'da İmam Hatip Ortaokulundaki öğretmen cinayetinde katil zanlısı tanıdık çıktı. Okula tarih öğretmeni olduğunu söyleyerek giren zanlı, 2 ay öğretmenin evinde kalmış. Şüpheli basın mensuplarının "Pişman mısın?" sorusuna, "Pişman değilim." cevabı verdi.

KONYA'da Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi'ndeki Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu dün, rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ün (33) odasında tüfekle vurularak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan B.O'nun (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Konya Numune Hastanesine sağlık kontrolü için getirilen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

B.O. basın mensuplarının "Pişman mısın?" sorusuna, "Pişman değilim." cevabı verdi. 

Tarih öğretmeniyim diyerek okula girdi
Cinayetin ayrıntıları da ortaya çıktı. Taksiyle okula gelen B.O., elinde pompalı tüfekle kapıdan içeri girerek kendisini tarih öğretmeni olarak tanıttı. Ardından okul koridorlarında ilerleyerek hedef aldığı öğretmeni silahla vurarak ağır yaraladı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen öğretmen kurtarılamadı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Öğretmenin tanıdığı çıktı
Öğretmeni öldüren zanlı B.O.’nun kısa süre önce cezaevinden çıktığı ve hayatını kaybeden öğretmenin evinde yaklaşık iki ay kaldığı öğrenildi. B.O.’nun bipolar bozukluk hastası olduğu iddiaları da soruşturma dosyasında yer aldı. Öte yandan 10'dan fazla suç kaydı bulunduğu belirlendi. 

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