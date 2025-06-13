BIST 9.111
DOLAR 39,44
EURO 45,47
ALTIN 4.339,82
DÜNYA

Mossad'ın İran topraklarında düzenlediği saldırılara ait görüntüler yayınlandı

Mossad üyelerinin bu sabah "İran topraklarında bazı silahları yerleştirdiği ve hava savunma sistemleri ve balistik füze rampalarını hedef aldığı saldırılara ait olduğu" iddia edilen görüntüler basınla paylaşıldı.

İsrail medyasında yer alan haberde, Mossad'ın bu sabahki saldırı öncesi Tahran yakınlarında kamikaze insansız hava (İHA) üssü kurduğu ileri sürüldü.

Kamikaze İHA'ların Tahran yakınlarındaki askeri üste yer alan balistik füze rampalarını vurmak için kullanıldığı iddia edildi. Mossad'ın bu silah sistemlerini taşıyan araçları da İran'a kaçak yollarla soktuğu öne sürüldü.

Söz konusu sistemlerin, Tahran'a ait hava savunma sistemlerini devre dışı bırakarak İsrail uçaklarına İran üzerinde "hava ve hareket üstünlüğü sağladığı" iddiasına yer verildi.

Haberde, 2 Mossad ajanının "İran toprakları içerisinde silahları yerleştirdiği anlara ait olduğu ileri sürülen" görüntüler de paylaşıldı.

Bunun yanı sıra İran'a ait hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirildiği anlara ait olduğu savunulan görüntülere de yer verildi.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil de hayatını kaybetti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Konya'da rehberlik öğretmeni öldürüldü! Katilden "Pişman mısın?" sorusuna cevap
Konya'da rehberlik öğretmeni öldürüldü! Katilden "Pişman mısın?" sorusuna cevap
İsrail'den İran'a art arda saldırdılar! Yeni görüntüler geldi
İsrail'den İran'a art arda saldırdılar! Yeni görüntüler geldi
Yasa dışı bahse yönelik operasyonlarda 104 şüpheli yakalandı
Yasa dışı bahse yönelik operasyonlarda 104 şüpheli yakalandı
ABD’de şok gözaltı: Senatör Alex Padilla ters kelepçeyle yere yatırıldı
ABD’de şok gözaltı: Senatör Alex Padilla ters kelepçeyle yere yatırıldı
Hadi Özışık: Siyasette hatır olmaz, İmamoğlu beklediği desteği bulamayabilir
Hadi Özışık: Siyasette hatır olmaz, İmamoğlu beklediği desteği bulamayabilir
Hindistan'daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı
Hindistan'daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı
Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na yazdığı mektupta ne istedi?
Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na yazdığı mektupta ne istedi?
Elon Musk'ın sürücüsüz taksi hizmeti sunacak aracı Cybercab'a bakın! Direksiyon ve pedal yok
Elon Musk'ın sürücüsüz taksi hizmeti sunacak aracı Cybercab'a bakın! Direksiyon ve pedal yok
Gaziosmanpaşa'da Eray Karadeniz belediyenin başına geçti sokağa indi
Gaziosmanpaşa'da Eray Karadeniz belediyenin başına geçti sokağa indi
Özgür Özel: AK Partili olsaydı aday çıkaran namerttir
Özgür Özel: AK Partili olsaydı aday çıkaran namerttir
Hindistan Londra yolcu uçağının düşme anının görüntüleri şoke etti
Hindistan Londra yolcu uçağının düşme anının görüntüleri şoke etti
Aydın'da feci görüntü! Temizlik işçisi çöp kamyonetinden düştü
Aydın'da feci görüntü! Temizlik işçisi çöp kamyonetinden düştü