İran’dan İsrail’e füze yağmuru: Demir Kubbe delindi

İsrail’in, İran’ın nükleer faaliyetlerine karşı başlattığı "önleyici saldırı" kapsamında önemli şehirleri ve nükleer tesisleri hedef alması üzerine, İran İsrail’e 150 hipersonik füze fırlatarak “Sert Ceza Harekatı”nı başlattı. İran Devrim Muhafızları, “Gerçek vaat 3” adı verilen operasyonda Demir Kubbe savunmasını delerek Tel Aviv’i vurduklarını duyurdu.

İsrail, İran’ın nükleer faaliyetlerine karşı "önleyici saldırı" başlattığını duyurarak dün gece saatlerinden itibaren İran’ın önemli kentlerini ve nükleer tesislerini hedef aldı. İsrail’in saldırılarında İranlı üst düzey komutanların yanı sıra nükleer tesislerde çalışma yürüten bilim insanları da yaşamını yitirdi.

İRAN’DAN TEL AVİV’E FÜZE SALDIRISI

İran saldırılar devam ederken İsrail’in başkenti Tel Aviv’i 150 hipersonik füze ile hedef aldı. Saldırının hemen öncesinde İsraillilere sığınaklara gitmeleri yönünde uyarı yapılırken Tel Aviv’de siren sesleri yankılanıyor.

İRAN DEMİR KUBBE'Yİ DELDİ

İran'ın attığı füzelerin bazıları İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi delerek Tel Aviv'e düştü.

"SERT CEZA HAREKATI BAŞLADI"

İran'dan yapılan açıklamada, "Sert Ceza Harekatı başladı" ifadeleri kullanılırken İran İsrail'e yönelik ikinci dalga saldırı başlattı.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN AÇIKLAMA

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, operasyonun adının "Gerçek vaat 3" olduğu açıklandı.

"GÜÇLÜ VE KESKİN BİR MİSİLLEME"

Açıklamada, "Bu sabah vahşi, terörist ve çocuk katili Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti sınırları içindeki bölgelere yönelik gerçekleştirdiği saldırganlık ve suç niteliğindeki saldırıya yanıt olarak, birkaç üst düzey askeri komutanın, önde gelen bilim insanlarının ve masum sivillerin, özellikle savunmasız çocukların şehit edilmesiyle sonuçlanan, İran ulusunun savunma ve saldırı kolu olan İslam Devrim Muhafızları Ordusu, güçlü ve kesin bir misilleme başlattı" ifadeleri kullanıldı.