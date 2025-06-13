BIST 9.312
DOLAR 39,42
EURO 45,53
ALTIN 4.354,49
DÜNYA

İran’dan İsrail’e füze yağmuru: Demir Kubbe delindi

İsrail’in, İran’ın nükleer faaliyetlerine karşı başlattığı "önleyici saldırı" kapsamında önemli şehirleri ve nükleer tesisleri hedef alması üzerine, İran İsrail’e 150 hipersonik füze fırlatarak “Sert Ceza Harekatı”nı başlattı. İran Devrim Muhafızları, “Gerçek vaat 3” adı verilen operasyonda Demir Kubbe savunmasını delerek Tel Aviv’i vurduklarını duyurdu.

İsrail, İran’ın nükleer faaliyetlerine karşı "önleyici saldırı" başlattığını duyurarak dün gece saatlerinden itibaren İran’ın önemli kentlerini ve nükleer tesislerini hedef aldı. İsrail’in saldırılarında İranlı üst düzey komutanların yanı sıra nükleer tesislerde çalışma yürüten bilim insanları da yaşamını yitirdi.

İRAN’DAN TEL AVİV’E FÜZE SALDIRISI

İran saldırılar devam ederken İsrail’in başkenti Tel Aviv’i 150 hipersonik füze ile hedef aldı. Saldırının hemen öncesinde İsraillilere sığınaklara gitmeleri yönünde uyarı yapılırken Tel Aviv’de siren sesleri yankılanıyor.

İRAN DEMİR KUBBE'Yİ DELDİ

İran'ın attığı füzelerin bazıları İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi delerek Tel Aviv'e düştü.

"SERT CEZA HAREKATI BAŞLADI"

İran'dan yapılan açıklamada, "Sert Ceza Harekatı başladı" ifadeleri kullanılırken İran İsrail'e yönelik ikinci dalga saldırı başlattı.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN AÇIKLAMA

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, operasyonun adının "Gerçek vaat 3" olduğu açıklandı.

"GÜÇLÜ VE KESKİN BİR MİSİLLEME"

Açıklamada, "Bu sabah vahşi, terörist ve çocuk katili Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti sınırları içindeki bölgelere yönelik gerçekleştirdiği saldırganlık ve suç niteliğindeki saldırıya yanıt olarak, birkaç üst düzey askeri komutanın, önde gelen bilim insanlarının ve masum sivillerin, özellikle savunmasız çocukların şehit edilmesiyle sonuçlanan, İran ulusunun savunma ve saldırı kolu olan İslam Devrim Muhafızları Ordusu, güçlü ve kesin bir misilleme başlattı" ifadeleri kullanıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İran'dan İsrail’e karşı saldırı! "Sığınaklara gidin"
İran'dan İsrail’e karşı saldırı! "Sığınaklara gidin"
Mossad'ın İran topraklarında düzenlediği saldırılara ait görüntüler yayınlandı
Mossad'ın İran topraklarında düzenlediği saldırılara ait görüntüler yayınlandı
Konya'da öğretmenin katili bakın kim çıktı? Hiç pişman da değil
Konya'da öğretmenin katili bakın kim çıktı? Hiç pişman da değil
İsrail'den İran'a art arda saldırdılar! Yeni görüntüler geldi
İsrail'den İran'a art arda saldırdılar! Yeni görüntüler geldi
Yasa dışı bahse yönelik operasyonlarda 104 şüpheli yakalandı
Yasa dışı bahse yönelik operasyonlarda 104 şüpheli yakalandı
ABD’de şok gözaltı: Senatör Alex Padilla ters kelepçeyle yere yatırıldı
ABD’de şok gözaltı: Senatör Alex Padilla ters kelepçeyle yere yatırıldı
Hadi Özışık: Siyasette hatır olmaz, İmamoğlu beklediği desteği bulamayabilir
Hadi Özışık: Siyasette hatır olmaz, İmamoğlu beklediği desteği bulamayabilir
Hindistan'daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı
Hindistan'daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı
Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na yazdığı mektupta ne istedi?
Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na yazdığı mektupta ne istedi?
Elon Musk'ın sürücüsüz taksi hizmeti sunacak aracı Cybercab'a bakın! Direksiyon ve pedal yok
Elon Musk'ın sürücüsüz taksi hizmeti sunacak aracı Cybercab'a bakın! Direksiyon ve pedal yok
Gaziosmanpaşa'da Eray Karadeniz belediyenin başına geçti sokağa indi
Gaziosmanpaşa'da Eray Karadeniz belediyenin başına geçti sokağa indi
Özgür Özel: AK Partili olsaydı aday çıkaran namerttir
Özgür Özel: AK Partili olsaydı aday çıkaran namerttir