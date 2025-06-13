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İran'dan İsrail’e karşı saldırı! "Sığınaklara gidin"

İsrail'in Tahran’a yönelik saldırılarına misilleme olarak İran, İsrail’e yüzlerce balistik füze fırlattı. İran devlet televizyonu ve Devrim Muhafızları, saldırıların başladığını doğrularken; Tel Aviv’e isabet eden füzelerin görüntüleri yayımlandı.

İsrail'in, dün gece yarısından itibaren İran'ın başkenti Tahran'a başlattığı saldırılara karşılık olarak İran'ın İsrail'e intikam saldırıları başladı.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU DUYURDU

İran devlet televizyonunun haberinde, "İran'ın füze saldırıları başlatıldı" ifadelerine yer verildi. Saldırılar kapsamında İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarına yüzlerce balistik füze fırlatıldığı bildirildi.

Devlet televizyonunda, canlı yayında füzelerin Tel Aviv'e isabet ettiğine dair görüntüler yayımlandı.

İRAN, İSRAİL'İ VURUYOR

İran Devrim Muhafızları, İsrail'e çok sayıda balistik füze fırlatıldığını bildirdi. Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, "Füzeler ateşlendi. Siyonistler, sığınaklara doğru kaçın." ifadelerine yer verildi.

İSRAİL: ÜLKEMİZİN TAMAMI ATEŞ ALTINDA

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiğini doğruladı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İran'dan İsrail'e doğru çok sayıda balistik füze ateşlendi.

SIĞINAKLARA KAÇIN ÇAĞRISI

Hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail vatandaşlarına sığınaklarda kalmaları çağrısı yapıldı.

Ayrıca, İsrail'deki cep telefonlarında uyarı alarmları çalarak, "sığınaklara gidilmesi" talimatı gönderildi.

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