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Bir ay boyunca izleyip anahtarı kopyaladılar! 3 dakikada 3 milyonluk soygun

İstanbul Başakşehir’de kepenk anahtarını kopyalayan 5 hırsız, sabaha karşı kuyumcu dükkanına girdi. Biri gözcülük yaparken 4 hırsız, 3 dakika içerisinde kuyumcuyu talan edip, 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı.

Ekol TV’den Dilara Şahin’in haberine göre, İstanbul’da 11 Haziran gecesi film sahnelerini aratmayan bir soygun gerçekleşti. Kimliği belirsiz 5 kişi, yaklaşık bir aydır izledikleri kuyumcunun kepenk anahtarını kopyaladı. Soyguncular, çalıntı motosiklet ve otomobille olay yerine geldi.

KAPIYI KIRIP 3 DAKİKADA VURGUN YAPTILAR
Soyguncular önce anahtarını kopyaladığı kepengi açtı, ardından camlı kapıyı kırarak dükkâna girdi. Soygunculardan biri gözcülük yaparken 4 hırsız, 3 dakika içerisinde kuyumcuyu talan edip içerideki altınları hızlıca topladı. 3 dakika gibi kısa bir sürede yaklaşık 2,5 ila 3 milyon TL değerinde ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştılar.

Soygun sırasında dükkânın güvenlik görevlisini fark eden şüpheliler, silah göstererek “Seni vururuz, engel olma!” diyerek tehdit etti. Yüzleri maskeli olan şüphelilerin tamamının silahlı olduğu öğrenildi.

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