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Dervişoğlu’ndan Demirtaş açıklaması: Teröriste heykel dikeceğiz diyenle mağduru aynı terazide tartmam

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna ilişkin soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Demirtaş’ın, “terörün uzantısı” olduğunu belirttiği bir partinin eski eş genel başkanı olduğunu ifade eden Dervişoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) hak ihlali kararına dair gelen hatırlatma üzerine, “Haksızlığa uğrayıp uğramadığını ben bilmem” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Karar TV ekranlarında Taha Akyol ve Elif Çakır’ın gündeme dair sorularını yanıtladı. 

Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu sorulan Dervişoğlu,

Demirtaş’ın PKK’yı terör örgütü olarak nitelendirmediğini ve geçmişte “Öcalan’ın heykelini dikeceğiz” dediğini hatırlatan Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Adalet mülkün temelidir. Adalet temelinden sarsıldığı için mülk yok olmak üzeredir. Sıkıntı orada. Bir teröriste ‘senin heykelini dikeceğiz’ diyen adamla, hukuken mağduriyete uğramış insanı aynı terazide tartmam.”

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