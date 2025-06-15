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İzmir’de plastik depo yangını: Yoğun duman, hastalar tahliye edildi

İzmir'in Konak ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde plastik ürünlerin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Yangının bitişikteki özel hastaneye sıçramaması için çalışmalar sürerken, hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi; yoğun siyah dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor.

İzmir'in Konak ilçesinde plastik ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'ndeki plastik ürünlerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Deponun bitişiğinde bulunan özel bir hastanede tedavi gören hastalar ekiplerce tahliye ediliyor.

Bölgeden yükselen siyah dumanlar kentin farklı yerlerinden de görünüyor.

Ekipler yangının hastaneye sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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