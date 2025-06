AK Partili Ömer İleri: SİHA ve İHA'da dünyadaki pazarın yüzde 65'ini yönetiyoruz

Talat Atilla ile Memleket’e bu hafta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı, Ankara Milletvekili Ömer İleri konuk oldu. Ömer İleri, Türk Savunma Sanayiinin geldiği başarılı noktaya değinerek, "SİHA-İHA pazarının dünyadaki payının yüzde altmış beşini kapsayan bir ülkeyiz. İşin inovasyon, yeni doktrin oluşturma perspektifine dönecek olursak buradaki başarı aslında daha da göz kamaştırıcı diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ömer İleri, İsrail' İran'a yaptığı saldırılar ile bir ayaklanma çağrısı da yaptığını dile getirdi. "İsrail tarihinde ilk defa İran'a doğrudan bir saldırı gerçekleştirdi" diyen İleri "Provokasyon kokan, hukuksuzluğun yeni bir halkası olarak gerçekleşen bir saldırıydı.Zamanlaması da manidar. Biliyorsunuz bu pazar müzakere masası toplanacaktı." ifadelerini kullandı.

Ömer İleri şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, doğrudan bir saldırı dalgası başlatarak — savaş uçakları, füzeler ve anladığımız kadarıyla insansız hava araçları (İHA'lar) dahil olmak üzere — İran’a yönelik çok boyutlu bir operasyon gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucunda, İran’daki üst düzey bazı askeri yetkililer ve bilim insanları hayatını kaybetti.

Ayrıca hatırlarsanız, İsrail bu süreçte yalnızca askeri adımlarla yetinmedi; aynı zamanda bir ayaklanma çağrısını da açıkça dile getirdi. Bu, İsrail’in sadece İran’ın nükleer programını değil, ülke içindeki istikrarı da hedef aldığını ve sorunu diplomasiyle çözme niyetinde olmadığını ortaya koyuyor.

Biliyorsunuz, İran’ın nükleer programına yönelik müzakerelerin sürdüğü bir süreçteyiz. Aslında bugün bu konuda bir müzakere masası kurulması planlanıyordu. Ancak gündeme gelen saldırıyla birlikte İsrail, diplomasiye taraf olmadığını ve sorunları müzakereyle çözmek istemediğini açıkça ortaya koydu. Bu tutum, problemleri çözmek yerine daha da yaygınlaştırma eğiliminde olduğunu gösteriyor."

"KÜRESEL DÜZENİN EZBERLERİ BOZULDU"

"Yani dünyada adeta yeni bir düzenin kurulmakta olduğunu, mevcut düzenin işte küresel düzen diye mi tarif ederiz, uluslararası sistem diye mi tarif ederiz.. O sistematiğin işte pandemi sürecinde aksadığını gördük.

Dünyadaki global göçleri yönetmek noktasında aksadığını gördük. Enerji ekonomi noktalarında hakkaniyet tesis etmek noktasında aksadığını zaten biz de gördük. Bütün dünya da gördü. Dolayısıyla dünyada mevcut sistemin, mevcut düzenin sürdürülebilirliği noktasında ve hakkaniyeti noktasında çok ciddi bir endişe oluştu. Nitekim yine o uzunca bir süredir ezberlere dayalı olarak ortaya konan tek kutuplu dünya söyleminin de aslında son süreçte çok kutuplu dünya hatta tekno kutuplu dünya sistematiği haline döndüğünü gördük".

"SİHA VE İHA'DA DÜNYADAKİ PAZARIN YÜZDE 65'İNİ YÖNETİYORUZ"

"Türkiye Cumhuriyeti her daim kendisi net olarak koruyabilecek güçte, caydırıcılığa sahip bir silahlı kuvvetlere mensup, teknolojik anlamda değerlendirdiğimizde de hakikaten şu geldiğimiz noktada yani mesela SİHA İHA pazarının dünyadaki pazarın yüzde altmış beşini kapsayan bir ülke, bunun ötesinde biliyorsunuz. Daha birkaç gün önce işte Kaan Milli Muharip Savaş uçağımızın ihracat anlaşmasını imzalamış bir ülke.

Uzaya gözlem uydularını gönderen, yerli ve milli bir şekilde geliştirilmiş gözlem uydularını gönderen, uzaya iletişim uydularını gönderen bir ülke olarak kendisini açık ve net söyleyelim. Bu süreçte teknoloji alanında liderlik rollerine konumlandırmış vaziyettedir. Bunu da açık konuşmak gerekirse bütün dünyayı yakından biliyor ve yakından takip ediyor.

İçimizdeki tabii ki biraz siyasimotivasyonla da hareket eden ve her daim ortaya konan her icraatı, her atılımı, her başarıyı küçümsemeye Veya bir şekilde bir kenara koymaya çalışan bir zihniyet haricinde Türkiye'nin bu ilerleyişi açıkçası bütün dünyanın biraz da hayretle izlediği bir ilerleyiştir."

"GURUR DUYUYORUM"

"Bu anlamda ben bir mühendis kökenli siyasetçi olarak da büyük gurur duyuyorum. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bakın şunu da bir eklemek istiyorum. Tam olarak burada şimdi rakamlar bir tarafa, rakamlar tabii ki önemli.

Savunma sanayinin ihracat rakamlarına baktığınızda AK Parti hükümeti iktidara geldiği zaman iki yüz elli milyon dolar olan rakam şu an geçen yıl itibariyle yedi milyar doları aşmış vaziyette. Bunlar çok büyük başarılar."

"GÖZ KAMAŞTIRICI"

"Ama bunları bir an için bir kenara bırakacak olursak, işin inovasyon, yeni doktrin oluşturma perspektifine dönecek olursak buradaki başarı aslında daha da göz kamaştırıcı diye düşünüyorum."