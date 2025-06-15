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Güngören "Yarısı Bizden" ile dönüşüyor! Bakan Murat Kurum'dan paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İstanbul’un Güngören ilçesinde Yarısı Bizden kampanyasından faydalanan Serçe ailesinin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum “Yavrularımızı güvenli, konforlu, sağlam yuvalara kavuşturmak için; ilk adım sizden, Yarısı Bizden” mesajını verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın İstanbul’da hayata geçirdiği ‘Yarısı Bizden’ kampanyası ile dönüşüm hızlanıyor. Güngören’de riskli binasını yenilemek isteyen Serçe ailesi de Yarısı Bizden kampanyasıyla evini dönüştürdü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Serçe ailesinin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, “Yavrularımızı güvenli, konforlu, sağlam yuvalara kavuşturmak için; ilk adım sizden, Yarısı Bizden” ifadelerini kullandı.

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