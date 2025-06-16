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İsrailli yayıncıdan İran için dikkat çeken yorum: Sadece konuşuyor...

İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar dördüncü gününde sürerken, bölgede gerilim tırmanıyor. Bu süreçte sosyal medyada yayılan bir videoda, İsrailli bir kadın yayıncı İran'ın saldırılarını küçümseyerek alaycı ifadeler kullandı ve İran’ın etkisiz kaldığını savundu.

İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın misillemesi dördüncü gününde sürüyor..

Yoğun bombardıman altında bulunan İran ve İsrail'de bilanço artarken, sosyal medyada çıkan bir görüntü dikkat çekti..

İsrailli bir kadın yayıncının İsrail'in saldırılarına karşılık veren İran ile dalga geçti.

‘Woodbabi’ isimli kadın yayıncı, İran'ın saldırılarının İsrail'i hiç etkilemediğini savundu..

"İRAN SADECE KONUŞUYOR, BEKLİYORUZ "

Evinin balkonunda görüntü veren kadın, şunları söyledi:

İran sadece konuşuyor, bekliyoruz, bekliyoruz..

Bu İran için çok utanç verici, onlar için gerçekten utanç verici. Düşünsene ellerindeki en iyiyi fırlatıyorlar ve yapabildikleri yalnızca birkaç binaya zarar vermek oluyor.

İran dağıtılıyor, nükleer bilim insanları öldürülüyor, savunma başkanları öldürülüyor ve yapabildikleri en iyi şey bu mu? Hadi ama...

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