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DÜNYA

İsrail saldırılarının sürdüğü İran'da, dron üretim atölyesine baskın düzenlendi

İran’ın çeşitli kentlerinde mini dronlarla saldırılar aralıklarla devam ederken İsfahan kentinde güvenlik güçleri, bir dron üretim atölyesine baskın düzenledi.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, İsfahan Emniyet Müdür Yardımcısı Muhammed Rıza Haşimifer, kentte bir dron üretim atölyesinin tespit edildiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin baskın yaptığı atölyede, mini dron üretimi için önemli miktarda özel ekipman ve parçanın ele geçirildiğini aktaran Haşimifer, konuyla bağlantılı 4 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Atölyede İran ajanlarının dron ürettiği değerlendiriliyor.

Tahran yakınlarında "İHA üssü" iddiası

İsrail basını Mossad’ın Tahran yakınlarında bir “İHA üssü” kurduğunu iddia etmişti.

Bu haberin ardından ülke içinde İsrail ajanlarının "mini dron" ve patlayıcıları üretip montajladıkları 3 katlı gizli bir atölye tespit edilmişti. Devlet televizyonu baskının görüntülerini yayımlamıştı. Başkente yakın Rey kentindeki atölyede çok sayıda dron parçası ve patlayıcıların bulunduğu görülmüştü.

Güvenlik güçlerinin, ülkenin çeşitli bölgelerinde ek dron üretim atölyeleri olabileceğini ve bunları tespit etmeye çalıştığı da belirtilmişti.

Tahran başta olmak üzere bazı kentlerde İsrail adına çalışan bazı kişilerin yakalandığı bildirilmişti.

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