İsrail'de füzenin düşme anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı

İran’ın İsrail’e fırlattığı balistik füzelerden bazıları, Petah Tikva kentindeki binalara isabet etti. Füzenin düşme anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

İran'ın İsrail'e atılan balistik füzelerden bazıları, Petah Tikva şehrindeki yapıların üzerine düştü. Füzenin çarpma anı, bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, İran'ın 13 Haziran'dan bu yana İsrail'e 370 balistik füze attığı ve 30 noktada isabet olduğu belirtildi.

Misilleme saldırılarında 24 kişinin öldüğü, 10'unun durumu ciddi, 592 yaralı olduğu ifade edildi.