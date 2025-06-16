Kartal'da AVM'nin kadınlar tuvaletinde yaşandı önce inkar sonra itiraf etti
İstanbul Kartal'daki alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletinde bir kadını görüntülemeye çalışan adam, hem kadının dikkati hem de güvenlik görevlisinin müdahalesi sonrası yakalandı.
Olay, Kartal ilçesindeki bir AVM'de gerçekleşti.
Kadınlar tuvaletinde bulunan bir erkek, iddiaya göre içeride bulunan bir kadını görüntülemeye çalıştı.
Durumu fark eden kadın hemen güvenliği çağırdı, güvenlik görevlisi şüpheliyi anında yakaladı.
Gerginlik artınca paniğe kapılan zanlı, sonunda kadının videosunu çektiğini "Doğru söylüyorsunuz; çektim, siliyorum." sözleriyle itiraf etti.
Dakikalar sonra olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Zanlının telefonu ise incelemeye alındı.