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Denizli’de polis ile vatandaş yumruk yumruğa kavga etti

Denizli'de hasarlı trafik kazası sonrası polisle vatandaş arasında yumruk yumruğa kavga yaşandı. Polisle kavga eden vatandaş, estetik doktoru Dağıstan Ayan'ın eniştesi çıktı. Ayan, olayı anlattı, polise tepki gösterdi.

Denizli'de trafik kazası sonrası polisle vatandaşın tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken, kim haklı tartışması çıktı.

Polisle kavga eden kişinin ünlü estetikçi Dağıstan Ayan'ın eniştesi olduğu ortaya çıktı. Ayan, konuya ilişkin X platformundan şu açıklamayı yaptı:

"Bu videoda polisle kavga eden kişi kız kardeşimin eşi. Denizli’de saygın bir iş insanı. Şu dünyada görüp görebileceğiniz en naif, en kibar insanlardan biridir belki. Kız kardeşim çocuklarıyla birlikte aracı sürerken yayaya yol vermek için yavaşlıyor ve bu polis memuru hızlı geldiği için ve takip mesafesini korumadığı için duramıyor ve arkadan vuruyor arabaya. Ardından eniştem olay yerine geliyor, tartışmalar vs derken malesef bu görüntüler ortaya çıkıyor.

Olay ne olursa olsun, kalkıp çocuklarının, eşinin önünde bir insana vuramazsın. Sen devletin memurusun, ortada bir suç varsa gerekirse çağırırsın ek ekip, adli işlemini yaparsın. Vurmak ne demek ya?"

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