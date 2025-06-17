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Trump’tan dikkat çeken İran mesajı: İmzalamazsa aptalca olur

İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, G7 Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, “İsrail gayet iyi gidiyor, iki tarafla da temas halindeyim. İran bu anlaşmayı imzalamazsa aptallık etmiş olur” ifadelerini kullandı.

İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırıları sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan G7 Zirvesi'nde yeni açıklama geldi.

Trump, "İsrail gayet iyi gidiyor sizin de fark ettiğiniz gibi. İki tarafla da sürekli kontak halindeyim bu anlaşma imzalanacak. İran anlaşmayı imzalamazsa aptalca olur" dedi.

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