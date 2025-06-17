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DMM'den Ümit Özdağ’ın namaz iddiasına yalanlama

Cezaevinden çıktıktan sonra jandarmanın şükür namazına izin vermediğini söyleyen Ümit Özdağ’ın iddiasına ilişkin DMM, herhangi bir talebin iletilmediğini ve jandarmanın dış alandaki ibadetlere müdahale yetkisinin bulunmadığını belirtti. Açıklamada, sosyal medyada yer alan iddianın gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon olduğu vurgulandı.

Cezaevinden tahliye edilen Ümit Özdağ’ın, çıkışta şükür namazı kılmak istediğini ancak jandarmanın izin vermediğini söylemesi üzerine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, sosyal medyada dolaşıma giren "jandarma namaza izin vermedi" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

DMM, Ümit Özdağ ve beraberindekilerin cezaevinden çıktıktan sonra jandarma personeline herhangi bir talepte bulunmadığını ve namaz kılmak istediklerine dair bir bildirim yapmadıklarını kaydetti. Açıklamada, namaz kılınmak istendiği öne sürülen alanın cezaevi dışındaki bir cami olduğu vurgulandı.

Jandarmanın görev alanının cezaevi sınırlarıyla sınırlı olduğuna dikkat çeken DMM, dış alandaki bir ibadet için jandarmanın izin vermesi ya da müdahale etmesinin hukuken mümkün olmadığını belirtti. Ayrıca, güvenlik zaafiyeti oluşturabilecek bir durumun yaşanmadığı ve taraflardan bu yönde bir talep gelmediği de ifade edildi.

DMM açıklamasında, söz konusu iddianın kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşıdığına işaret edilerek, doğru bilgi için resmî kaynakların takip edilmesi çağrısında bulunuldu.

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