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POLİTİKA

Ahmet Davutoğlu çuvalladı Baykar Leonardo iddiası

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Baykar'ın ortağı olduğu İtalyan Leonardo şirketinin İsrail'a silah sağladığı iddiası yalanlandı. İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye saldırıları sonrası İtalya hükümetinin silah ihracatını askıya aldığı ve Leonardo'nun 7 Ekim sonrası İsrail ile anlaşma yapmadığı ortaya çıktı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin grup toplantısında dünyanın sayılı İHA-SİHA üreticilerinden Baykar'ı hedef aldı.

İtalyan ortağı Leonardo üzerinden Baykar'ı eleştiren Davutoğlu, Leonardo ile Baykar'ın yaptığı anlaşmayı hedef alarak; "İsrail'in ölüm makinelerinin tedarikçisi Leonardo ile anlaşma imzalandı" ifadelerini kullandı.

Oysa İtalyan hükümeti, İsrail'in 7 ekim saldırılarından itibaren İsrail ile olan bütün silah anlaşmalarını askıya aldı.

%30'u İtalyan devletine ait olan Leonardo'nun, İsrail saldırılarının başladığı 7 ekim sonrasında İsrail ile yapmış olduğu bir anlaşma bulunmuyor. Leonardo ve Baykar arasında gerçekleşen anlaşmayla birlikte Avrupa'da Türkiye'nin lehine stratejik bir savunma dengesi hedefleniyor.

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