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DÜNYA

İran Tel Aviv'e füze yağdırdı binanın vurulma anı kameralara böyle yansıdı

İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmada 7. güne girilirken, İran'ın sabah saatlerinde füzelerle yaptığı misillemede başkent Tel Aviv ve bazı yerler isabet aldı.

İran'ın, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak fırlattığı 20'den fazla füzenin başkent Tel Aviv çevresinde ve güneydeki Necef'te bazı noktalara doğrudan isabet ettiği bildirildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığını kaydetti.

Haberde, İran'dan İsrail'e 20'den fazla füze fırlatıldığı, füzelerin ülkenin merkezinde ve güneyinde en az 4 noktayı vurduğu belirtildi.

Merkezde başkent Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon, güneyde ise Birüssebi (Berşeva) kentlerinde füzelerin bazı binalara doğrudan isabet ettiği, Birüssebi'yi hedef alan füzenin Soroka hastanesine düştüğü aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saat 07.10 sıralarında düzenlenen saldırılarda isabet ihbarları aldıklarını ve bölgelere ulaştıklarını belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarının başladığı ve saldırılarda ilk belirlemelere göre 1'i ağır 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

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