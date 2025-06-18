Erdoğan'dan Özgür Özel'in mazot hesabına rakamlarla yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mazot bidonuyla kürsüden hükümete yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Göreve geldiklerinde asgari ücretle 170 litre mazot alındığını belirten Erdoğan, bugün ise asgari ücretle 445 litre mazot alınabildiğine dikkat çekti.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mazot hesabına tepki gösterdi.

Özel'in mazot şişesi üzerinden çeşitli hesaplar yaptığını ifade eden Erdoğan, "Doğrusu ben, petrol istasyonu yönettiğini bilmiyordum, eczacı olduğunu biliyordum. Aslında selefi hesap uzmanı olması dolayısıyla bu konularda biraz daha maharetliydi. Hoş onun da sesi, soluğu artık çıkmaz oldu. Ancak Sayın Özel'in temel matematik bilgisinin tıpkı siyasetçiliği gibi pek iç açıcı olmadığı anlaşılıyor." diye konuştu.

Özgür Özel'in hesap makinesi yerine mazot bidonuyla gezmeye başladığını söyleyen Erdoğan, göreve geldiklerinde asgari ücretin 184 lira olduğunu, bununla 170 litre mazot alınabildiğini, asgari ücretle çalışan birinin bir aylık geliriyle arabasının deposunu 4 kez doldurabildiğini, bu oranı 2015'te 290 litreye çıkardıklarını aktardı.

Bugün ise asgari ücretle 445 litre mazot alınabildiğine işaret eden Erdoğan, asgari ücretli bir vatandaşın, arabasının deposunu ayda 10 kez doldurabildiğini anlattı.

Erdoğan, aynı oranların dolar bazında yapılacak karşılaştırmada da geçerli olduğunu vurguladı.