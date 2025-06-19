Adana'da yangın söndürme uçağı düştü! Pilotlar yaralı, olay yerinden görüntüler

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale etmek için havalanan yangın söndürme uçağı düştü. Kaza sonucu 2 pilotun yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirildi.

Adana'da yangın söndürme uçağı düştü.

Vali Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, kentte çıkan orman yangınına müdahale için havalanan bir söndürme uçağının su almak için Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunduğu sırada düştüğünü söyledi.

Pilotların sağlık durumu

Uçaktaki mürettebatın deniz polisince karaya çıkarıldığını ifade eden Köşger, "Biri yabancı uyruklu iki pilotumuzun da sağlık durumu iyi. Ambulansla hastaneye sevk edildiler. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.