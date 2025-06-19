İlham Aliyev: Türkiye halkının bizimle birlikte olması, gücümüze güç kattı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kahramanmaraş'ta katıldığı törende yaptığı konuşmada, "Karabağ meselesinde, aziz kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte savaşın ilk gününden itibaren yan yanaydık. Türkiye halkının bizimle birlikte olması, gücümüze güç kattı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde "250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni"ne katıldı.

Aliyev'in açıklamaları şöyle:

Size Azerbaycan halkının selamlarını getirdim. 6 Şubat 2023'teki deprem neticesinde hayatını yitirmiş vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Depremin ilk gününden itibaren Azerbaycan halkı öz kardeşlik yardımını göstermeye başladı. Depremden sonra arama kurtarma işleri başlamış. Sonra imar işlerine start verilmiştir. Sonra 10 binlerce kişi yeni evlerine kavuşmuştur. Bu kardeşim Erdoğan'ın halkının yanında olduğunu göstermiştir.

Azerbaycan binden çok arama kurtarma ekiplerini, doktorlarını Türkiye deprem bölgesine göndermiştir. 53 insan en kaz altında sağ çıkarılmıştır. Kurduğumuz hastanelerde doktorlarımız tıbbi yardım göstermiştir. Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanında olmuştur. Azerbaycan Mahallesi bizim dostluğumuzu yeniden tezahür etmiştir.

Karabağ meselesinde, aziz kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte savaşın ilk gününden itibaren yan yanaydık. Türkiye halkının bizimle birlikte olması, gücümüze güç kattı. Bugün Azerbaycan öz toprağında huzur içinde yaşamaktadır. Buradaki 1200 konutta Türkiye'de kardeşlerimiz yaşayacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanı ile Şuşa'da imzaladığımız Şuşa Beyannamesi bizi müttefik haline getirmiştir. İki kardeş ülke birlikte ilerlemeye devam ediyor. Bugün burayı ilk defa ziyaret ediyorum. Burada olmaktan çok memnunum. Kahramanmaraşlı kardeşlerimiz eğilmediler, bilirler ki onların arkasında güçlü lider Recep Tayyip Erdoğan vardır, güçlü Türkiye vardır. Deprem bölgelerinde yaşayan bütün vatandaşlara halkımızın sevgi, saygı ve selamlarını iletiyorum. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye Azerbaycan kardeşliği...