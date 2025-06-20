Terleme kabusuna 1 saatte son!

Hayatı kabusa çeviren aşırı terleme sorunu için kalıcı çözüm. El ve koltuk altı terlemesi, ortalama 1 saat süren cerrahi işlemle tarih oluyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kemal Karapınar cerrahi tedavinin tüm detaylarını anlattı.

Aşırı terleme sorunu mu yaşıyorsunuz? Tokalaşmaktan çekiniyor, toplu taşımaya binerken sıkılıyor ya da kıyafetlerinizdeki ıslak izler yüzünden sosyal ortamlardan kaçıyorsanız... Bu sessiz kabusa artık son verebilirsiniz. Toplumda sık görülen ama çoğu zaman saklanan aşırı el ve koltuk altı terlemesi, özellikle gençlerde özgüveni derinden sarsıyor. Ortalama 1 saat süren basit bir cerrahi işlemle bu sorun kalıcı olarak çözülebiliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kemal Karapınar, hayatı kabusa çeviren aşırı terlemenin cerrahi tedavisinin detaylarını anlattı.

TERLEME SOSYAL HAYATI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

El ve koltuk altı terlemesinin, hastalar tarafından genellikle bir kozmetik problem gibi görülse de sosyal yaşamı ciddi biçimde zorlaştırdığını belirten Doç. Dr. Karapınar, “Bu durumdan muzdarip olan hastalar, genellikle daha önce medikal tedavi denemiş ve sonuç alamamış kişiler oluyor. Eğer başka bir sağlık sorunu yoksa, cerrahi müdahale ile başarılı sonuçlar alıyoruz” dedi. Cerrahinin yaklaşık 1 saat sürdüğünü ifade eden Doç. Dr. Karapınar, “Tek seansta hem sağ hem sol kola müdahale ederek, terlemeye neden olan sinirleri kesiyoruz. Böylece el ve koltuk altı terlemesi büyük oranda ortadan kalkıyor. Terleme vücudun doğal bir işlevi olduğu için başka bölgelerde bir miktar artış olabilir, ancak bu artış çoğunlukla hastaları rahatsız etmiyor” diye konuştu.

TEKRARLAMA ORANI DÜŞÜK, MEMNUNİYET YÜKSEK

Ameliyat sonrasında ilk 6 ayda el ve koltuk altı terlemesinin tamamen ortadan kalktığını belirten Doç. Dr. Karapınar, nadiren tekrarlama görülebildiğini ancak tekrar eden terlemenin hiçbir zaman eski düzeye ulaşmadığını söyledi. Doç. Dr. Karapınar, “Yüzde 20 ila 30 oranında, 6 aydan sonra hafif bir geri dönüş görülebilir. Ancak hastalar genelde çok memnun kalıyor, ellerini rahatça kullanabiliyor, gömlek giymekten çekinmiyor” dedi.

“60 YAŞINA KADAR YAPILABİLİYOR”

Cerrahinin özellikle genç yaş grubunda yaygın olarak uygulandığını belirten Doç. Dr. Karapınar, el sıkışamamak ya da koltuk altı lekeleri nedeniyle yaşanan özgüven kaybının bu tedaviyle son bulduğunu söyledi. Doç. Dr. Karapınar, “Özellikle gençler ve beyaz yakalı çalışanlar bu problemden çok etkileniyor. Biz bu ameliyatı genellikle 60 yaşına kadar olan hastalarda güvenle uygulayabiliyoruz” şeklinde konuştu.