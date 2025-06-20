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GÜNCEL

Güney Koreli fenomen Samsun'da tacize uğradı

Güney Koreli sosyal medya fenomeni kadın iki hafta önce İstanbul Kadıköy'de 71 yaşındaki bir adamın tacizine maruz kalmıştı. Aynı fenomen bu kez Samsun'da tacize maruz kaldı. Bir sürücü, kadını aracına alabilmek için uzun süre uğraştı. İşte o anlar...

İki hafta önce İstanbul Kadıköy'de canlı yayın yaparken yaşadığı tacizle şoke olmuş, sonra da gözyaşlarına boğulmuştu. Türkiye'de bir süredir şehir şehir gezerek yayın yapan Güney Koreli fenomen Mhyochi, bu kez de Samsun'da tacize maruz kaldı.

Takipçilerine Samsun'u tanıtan genç kadın, sokakta yürüdüğü sırada bir kişi aracıyla yanında durdu. Bu kişi, kadının araca binmesini istedi.

Fenomenin paylaştığı videoda, söz konusu kişinin, "Götüreyim. Yürüme olmaz ki gel ben seni götüreyim biraz." dediği duyuldu. Koreli fenomen, teklifi kabul etmese de adamın aşırı ısrarcı olması onu rahatsız etti. Adam, dakikalarca kadının arabaya binmesi için dil döktü.

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