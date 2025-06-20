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Orkun Kökçü çılgına döndü! Teknik Direktör ile tartıştı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Benfica-Auckland City maçında Orkun Kökçü, 61. dakikada oyundan alınınca teknik direktör Bruno Lage’ye tepki gösterdi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Benfica ile Auckland City karşı karşıya geliyor. Inter & Co Stadyumu’nda oynanan mücadele devam ederken ilginç bir olay yaşandı.

ORKUN KÖKÇÜ’DEN BRUNO LAGE’YE TEPKİ

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan milli futbolcumuz Orkun Kökçü, 61. dakikada oyundan çıktı. Kökçü’nün yerine Renato Sanches oyuna dahil oldu.

Oyundan çıkmak için kenara geldiği sırada Orkun Kökçü’nün teknik direktör Bruno Lage’ye tepki gösterdiği görüldü. Bruno Lage ise Orkun Kökçü’ye sus işareti yaptı.

RENATO SANCHES OYUNA GİRER GİRMEZ GOL ATTI

Bu olaydan sadece 2 dakika sonra Renato Sanches fileleri havalandırdı. Sanches’in golü sonrası Orkun Kökçü ile Bruno Lage’nin bir şeyler konuşurken kameralara yakalandı.

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