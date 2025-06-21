BIST 9.203
DOLAR 39,67
EURO 45,78
ALTIN 4.297,26
GÜNCEL

Nihal Candan'ın cenazesinde annesi Umut Candan'ın feryadı yürek sızlattı

Anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Nihal Candan bugün son yolculuğuna uğurlandı. Candan'ın cenaze töreninde annesi Umut Candan'ın feryadı yürekleri sızlattı.

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, uzun süredir Anoreksiya nervoza hastalığı ile mücadele ediyordu. 23 kiloya kadar düşen ve son günlerinde ikinci kez kalbi duran Candan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta gelen acı haber, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Candan için bugün İstanbul Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından genç fenomen, Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.

Törende en yürek yakan an ise annesi Umut Candan’ın feryatları oldu. Gözyaşlarına boğulan acılı annenin “Kızımı öyle görmek istemiyorum” diye haykırışları yürekleri dağladı. Aile bireyleri ve yakın dostları, annenin acısına ortak oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Giresun'da üniversite adayı bileziği kolundan çıkaramayınca...
Giresun'da üniversite adayı bileziği kolundan çıkaramayınca...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Nihal Candan'ın ölümüne neden olan 'anoreksiya nervoza' nedir?
Nihal Candan'ın ölümüne neden olan 'anoreksiya nervoza' nedir?
Orkun Kökçü çılgına döndü! Teknik Direktör ile tartıştı
Orkun Kökçü çılgına döndü! Teknik Direktör ile tartıştı
Ece Dizdar ile Serdar Orçin evlendi
Ece Dizdar ile Serdar Orçin evlendi
Fatih Altaylı’dan Erdoğan anketine yorum: Bu millet padişahını boğmuş bir millettir
Fatih Altaylı’dan Erdoğan anketine yorum: Bu millet padişahını boğmuş bir millettir
Darphane’den Galatasaray’a gümüş şampiyonluk parası
Darphane’den Galatasaray’a gümüş şampiyonluk parası
CHP kadın Kolları Başkanı Asu Kaya'nın polisle zor anları
CHP kadın Kolları Başkanı Asu Kaya'nın polisle zor anları
Engelsiz bir hayat için kapılar Gonca'yla açılıyor
Engelsiz bir hayat için kapılar Gonca'yla açılıyor
Terleme kabusuna 1 saatte son!
Terleme kabusuna 1 saatte son!
Güney Koreli fenomen Samsun'da tacize uğradı
Güney Koreli fenomen Samsun'da tacize uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar