Nihal Candan'ın cenazesinde annesi Umut Candan'ın feryadı yürek sızlattı

Anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Nihal Candan bugün son yolculuğuna uğurlandı. Candan'ın cenaze töreninde annesi Umut Candan'ın feryadı yürekleri sızlattı.

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, uzun süredir Anoreksiya nervoza hastalığı ile mücadele ediyordu. 23 kiloya kadar düşen ve son günlerinde ikinci kez kalbi duran Candan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta gelen acı haber, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Candan için bugün İstanbul Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından genç fenomen, Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.

Törende en yürek yakan an ise annesi Umut Candan’ın feryatları oldu. Gözyaşlarına boğulan acılı annenin “Kızımı öyle görmek istemiyorum” diye haykırışları yürekleri dağladı. Aile bireyleri ve yakın dostları, annenin acısına ortak oldu.