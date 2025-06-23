Özgür Özel'den Halk TV'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı ve Fatih Altaylı için bomba açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV'de İsmail Küçükkaya'ya gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik için 'para' iddiasında bulundu. Özel, 'O avukat CHP'den 10 yıl maaş almış bana gelip sizin de avukatlığınızı yapayım dedi' diye konuştu.

Özgür Özel Halk TV'de önemli açıklamalar yaptı. Bu açıklamalardan öne çıkan ise CHP'deki kurultay iddiaları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik hakkındaki iddiası ve gündemin sıcak konusu Fatih Altaylı'ya ilişkin açıklamaları öne çıktı.

O avukat bizden 10 yıl maaş aldı

Özgür Özel, "kurultay temizdi" açıklamasını yalanlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik için şu iddialarda bulundu:

-Kemal Bey'in avukatı olan bir arkadaş çıktı. Abuk subuk bir açıklama yaptı. Abuk subuk. Yeniden bir tartışma başlatmak üzere onu görsen hani desen ki Kemal Bey'in avukatı bu Adam uğraşıyor. Butlan olsun diye. İnanamıyorum yani. İnanamıyorum o yapılan sorumsuzluğa. Kemal Bey kendi diyor ben video çektim kurultay tertemiz diye bir sene önce diyor. Bakın size de demiş. Bana söyledi. Ekrem Başkan'a demiş. Bunu söyleyince demedik diyor

-Yani o avukat arkadaşın bizden şöyle bir derdi var. Geçmişte Kemal Bey'in davalarını görmek için partiden ödeme alıyormuş. Bizim dönemde de çok uzun süre aldı. Sonra davalar azaldı. Ya benim avukatıma 1 lira ödemiyoruz. Bir partinin Genel Başkanını savunmak için para alınır mı ya?

- Bugün çıkayım. Yani bugün diyeyim ki avukatım görevi bıraktı. 20 dakika sonra kapıya 20 tane CHP'li avukat gelir. Genel Başkanım seni ben savunacağım diye.

Bana da geldi sizi savunayım diye ...

-Bu arkadaş partiden bir ödeme alıyormuş. Partinin zaten imkanları dar, sorunumuz çok. Belli bir yerden sonra ödeme yapamayacağız dedik. Şimdi partiye düşmanlık yapmak için böyle işler yapıyorlar. Açık söylüyorum yani.

İlk kez de burada söylüyorum. Bana geldi. Sizi de savunayım, şöyle yapayım, böyle yapayım. Ben sizi severim geçmişten. Biliyorum geçmişte de gayet nazik bir ilişkimiz vardı. Birbirimize bir kere kötülük yapmamışız. 10 yıldır partiden maaş almış. Beni savunmak için partiden para istiyor. Ben de dedim ki böyle bir şey yok arkadaş dedim. Beni savunacak. Benim avukatım var dedim. Benim avukatlarım bugüne kadar 1 kuruş partiden para almadılar almayacaklar. Bu kadar basit. Bunun üzerinden düşmanlık yapıp Kemal Bey'le Ekrem Bey arasında konuşulan şeyi dışarıda bu yalanlıyor.

Fatih Altaylı'nın açığını arıyorlardı

Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına ilişkin de konuşan Özgür Özel, Adalet bakanı asker arkadaşımdı deyip şunları söyledi:

-Fatih Altaylı'nın bir açığını arıyorlardı. Ben bunu defalarca hatta bir kez kendisine de söyledim. Bir açığınızı arıyorlar. O açığınızı buldukları anda sizden kurtulacaklar.

Asker arkadaşım adalet bakanına sesleniyorum

-Şimdi ben buradan Sayın Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Her fırsatta Adalet Bakanı benim asker arkadaşım. Ege Deniz Bölge Komutanlığı'nda birlikte askerlik yaptık. Benim Soma Komisyonu arkadaşım. Adalet Bakanı benim Grup Başkan vekilliği yaparken birlikte mevkidaşlık yaptık. Adalet Bakanı'na soruyorum. Ben Adalet Bakanı'nın kötü niyetli olmadığını ama bu yaşananlar da maalesef maalesef sistemin onu seyirci ve etkisiz bir pozisyona ittiğini, işin başka bir tarafta döndüğünü de biliyorum. Ama zaman zaman tweetler atarak Türkiye'de yargı bağımsızdır. Sürekli Adalet Bakanı yargı bağımsızdır diyor.

Yargı bağımsızsa Fatih Altaylı o cümleleri kurana kadar kurduktan sonra hiçbir şey yokken saraydan birisi çıkıp da suyun ısınıyor. Ne demek suyun ısınıyor? Yakında senin başına bir şey getireceğiz demek. Yazdıktan sonra öğleden sonra Resen soruşturma, öbür gün gözaltı, öbür akşam tutuklama. Nasıl inanacağız biz Türkiye'de yargının bağımsızlığına? Sayın Adalet Bakanım. Nasıl inanacağız?

- Fatih Altaylı'nın söylediği sözleri ifade özgürlüğünün neresine koyacağız? Fatih Altaylı bu lafları edemeyecekse kim edecek? Hiç üstünüze alınmayın ama o tutuklama aslında size göz. Tabii. O tutuklama her bir gazeteci. YouTube'da konuşan herkese, köşe yazan herkese, canlı yayında konuşan herkese ki Olur kardeşim. Ağzından bir laf çıkar. Cümleyi tersten kurarsın. Yanlış anlaşılır. Pardon dersin. Niyetim o değildi dersin.