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Şam’da kiliseye bombalı saldırı: 13 ölü, 53 yaralı

Suriye’nin başkenti Şam’da, Duveyla bölgesindeki Mar İlyas Kilisesi’nde meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybederken, 53 kişi yaralandı.

Suriye'nin başkenti Şam'daki bir kilisede meydana gelen patlamada 13 kişi yaşamını yitirdi, 53 kişi yaralandı.

Şam'ın doğusundaki Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyas Kilisesi'nde patlama meydana geldi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberde, patlamanın terör saldırısından kaynakladığı belirtildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı.

Patlama, kilisede büyük hasara yol açarken, güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı önlem aldı.

Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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