Murat Ağırel: Altaylı'nın gözaltına alınmasına neden olan video kesilerek dolaşıma sokuldu

Fatih Altaylı gözaltına alındı. Gazeteci Murat Ağırel, Altaylı'nın gözaltına alınmasına sebep olan videonun kesilerek dolaşıma sokulduğunu iddia ederek "Altaylı’nın konuşmasında Osmanlı dönemine ait tarihsel örnekler üzerinden genel bir değerlendirme yapıldığı açıkça görülüyor." dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gazeteci Murat Ağırel, kesilerek dolaşıma sokulduğunu söylediği videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.

Ağırel, "Fatih Altaylı’nın gözaltına alınmasına sebep olan, “Cumhurbaşkanını tehdit ettiği” iddia edilen videonun tamamı bu videodur. Kamuoyuna servis edilen video ise bağlamından koparılmış, kesilip biçilmiş bir şekilde dolaşıma sokulmuş. Altaylı’nın konuşmasında Osmanlı dönemine ait tarihsel örnekler üzerinden genel bir değerlendirme yapıldığı açıkça görülüyor." dedi.