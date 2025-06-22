BIST 9.203
DOLAR 39,67
EURO 45,78
ALTIN 4.297,26
MEDYA

Murat Ağırel: Altaylı'nın gözaltına alınmasına neden olan video kesilerek dolaşıma sokuldu

Fatih Altaylı gözaltına alındı. Gazeteci Murat Ağırel, Altaylı'nın gözaltına alınmasına sebep olan videonun kesilerek dolaşıma sokulduğunu iddia ederek "Altaylı’nın konuşmasında Osmanlı dönemine ait tarihsel örnekler üzerinden genel bir değerlendirme yapıldığı açıkça görülüyor." dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gazeteci Murat Ağırel, kesilerek dolaşıma sokulduğunu söylediği videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. 

Ağırel, "Fatih Altaylı’nın gözaltına alınmasına sebep olan, “Cumhurbaşkanını tehdit ettiği” iddia edilen videonun tamamı bu videodur. Kamuoyuna servis edilen video ise bağlamından koparılmış, kesilip biçilmiş bir şekilde dolaşıma sokulmuş. Altaylı’nın konuşmasında Osmanlı dönemine ait tarihsel örnekler üzerinden genel bir değerlendirme yapıldığı açıkça görülüyor." dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fuat Uğur'dan Altaylı yorumu: Alçakça aba altından sopa göstermektir
Fuat Uğur'dan Altaylı yorumu: Alçakça aba altından sopa göstermektir
Ece Dizdar ile Serdar Orçin evlendi erik dalı şovu çok beğenildi
Ece Dizdar ile Serdar Orçin evlendi erik dalı şovu çok beğenildi
Fatih Altaylı’nın gözaltına alınma sebebi olan video: Bu millet padişahı boğmuş
Fatih Altaylı’nın gözaltına alınma sebebi olan video: Bu millet padişahı boğmuş
Brezilya'da sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 8 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Brezilya'da sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 8 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Erakçi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Erakçi'yi kabul etti
Nihal Candan'ın cenazesinde annesi Umut Candan'ın feryadı yürek sızlattı
Nihal Candan'ın cenazesinde annesi Umut Candan'ın feryadı yürek sızlattı
Giresun'da üniversite adayı bileziği kolundan çıkaramayınca...
Giresun'da üniversite adayı bileziği kolundan çıkaramayınca...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Nihal Candan'ın ölümüne neden olan 'anoreksiya nervoza' nedir?
Nihal Candan'ın ölümüne neden olan 'anoreksiya nervoza' nedir?
Orkun Kökçü çılgına döndü! Teknik Direktör ile tartıştı
Orkun Kökçü çılgına döndü! Teknik Direktör ile tartıştı
Darphane’den Galatasaray’a gümüş şampiyonluk parası
Darphane’den Galatasaray’a gümüş şampiyonluk parası
CHP kadın Kolları Başkanı Asu Kaya'nın polisle zor anları
CHP kadın Kolları Başkanı Asu Kaya'nın polisle zor anları